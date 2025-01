Malas noticias de Roberto Brasero por lo que llega hoy a España: «La borrasca Ivo se va…»

Roberto Brasero nos dará malas noticias ante lo que llega a España a partir de ahora tenemos por delante una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia. Sin duda alguna, este invierno está siendo especialmente extraño, ante unos elementos que han acabado siendo los que nos han acompañado en estas últimas semanas que nos han alejado de lo que sería habitual. El anticiclón nos ha alejado de lo que podría acabar siendo más habitual en estos días.

Habrá llegado esos días en los que parecerá que el tiempo cambie a toda velocidad. Ante unos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estos días. Son días de cambios y de inestabilidad que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta, por lo que, Roberto Brasero no duda en darnos una serie de datos que pueden ser los que nos inviten a tener un fin de semana marcado por el tiempo. Quizás tenemos que organizarnos en estos días que tenemos por delante y en todo lo que hemos dejado de poner en práctica ante estos datos que pueden ser claves.

La borrasca Ivo no se va

No se va la última gran borrasca de los últimos tiempos. Ivo nos puede acabar de dar los últimos coletazos de un invierno que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno, en unos días en los que puede darnos algunos datos destacados. Lo que tenemos por delante es una situación con una serie de fenómenos marcados por los cambios.

La lluvia no es sólo el primer elemento que vamos a tener en cuenta, sino que también se activarán las alertas por viento y por un frío que hasta el momento pensábamos que habríamos tenido lejos. Tocará ver lo que nos está esperando en unos días que deberíamos tener en cuenta, para poder empezar a tener en cuenta algunos datos destacados.

La situación en la que se ha sumergido España en este día puede acabar siendo sólo una pequeña parte de lo que llegará. Por lo que, quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta en estos días que tenemos por delante. El experto Roberto Brasero nos adelanta una previsión del tiempo que deberemos tener muy presente en este fin de semana. Las lluvias quizás sean historia o se reafirmen.

Roberto Brasero nos trae malas noticias

Las malas noticias parece que llegarán a toda velocidad, el experto en el tiempo, Roberto Brasero no duda en darnos algunas noticias destacadas que debemos empezar a ver y que quizás hasta la fecha no teníamos en mente. El invierno guarda todavía determinadas sorpresas que nos han alejado de lo que sería habitual, aunque quizás no tanto como pensábamos.

Desde Antena 3, Roberto Brasero nos adelanta su previsión del tiempo: «El viernes viene con menos viento y menos nevadas, pero con más frío a primera hora. Regresan las heladas a buena parte del norte peninsular, salvo en el valle del Ebro y los litorales, así como a la zona del sureste. Serán heladas fuertes en esas montañas, donde ha estado nevando hoy. Durante el día las temperaturas serán similares e incluso algo más altas en el Cantábrico. Pero sobre todo se notarán más agradables al tener más sol y menos viento. Podría empezar la jornada aun con algunas lluvias y nevadas en el extremo norte, pero desaparecerán con las primeras luces del día. En Baleares sí que se podrán dar chubascos tormentosos, aunque serán más intensos durante la madrugada y luego irán a menos estas lluvias. Se podrán extender a otros puntos del litoral mediterráneos, sobre todo en el sureste».

Este fin de semana parece que tendremos que prepararnos para un marcado cambio de ciclo: «De cara a los próximos días, el anticiclón irá ganando terreno, por lo que las lluvias quedarán restringidas hacia Baleares y el extremo norte peninsular, en el resto los cielos estarán más despejados. El viento tenderá a ir calmando. Con esta situación de cielos despejados y vientos en calma las temperaturas nocturnas van a bajar, por lo que se van a extender las heladas por el interior peninsular. Eso sí, no desaparecen del todo las nubes. El sábado estrenaremos febrero con chubascos que pueden ser fuertes en Baleares y también podría llover en Cataluña, norte de Aragón y País Vasco. Se prevén nevadas en montañas del cuadrante nordeste peninsular, así como de Mallorca, a una cota en torno a 1000-1200 metros, que podría bajar a los 600-800 metros en el entorno pre-pirenaico con acumulados significativos en cara norte del Pirineo. Más calmado el tiempo en el resto de España. El domingo tendremos un frente entrando por el oeste peninsular, así que es probable que vuelva a llover en Galicia y el Cantábrico y no se puede descartar del todo en Castilla y León y la zona centro. Existe una elevada incertidumbre en cuanto a la evolución de este frente, que podría dejarnos nuevas nevadas en las montañas del noroeste en una cota irá bajando de 1600-1400 metros hasta el entorno de los 800-1000 metros. Y por otro lado seguirá la borrasca en el Mediterráneo con chubascos en Baleares y Melilla. Y tampoco se pueden descartar del todo en puntos del litoral mediterráneo peninsular. Esas son las zonas de inestabilidad en el tiempo de un fin de semana que seguirá siendo de invierno aunque ya sin temporales con nombre propio».