Roberto Brasero lanza el mensaje que todos esperaban: «Después del jueves…»

Después del jueves tendremos que enfrentarnos a una previsión del tiempo que Roberto Brasero se encarga de señalar. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando. Una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno en todos los sentidos. Por lo que, tenemos que estar muy pendientes de una serie de elementos que pueden ser lo que marque la diferencia en todos los sentidos. De tener un invierno tranquilo, sin novedades, con el anticiclón de protagonista a conseguir un destacado cambio, la situación puede ser clave.

Mirando de cara al fin de semana por excelencia de cambio de mes, tendremos que enfrentarnos a una serie de cambios y de situaciones totalmente inesperadas. Llegan una serie de fenómenos que pueden acabar siendo los protagonistas de estos días que tenemos por delante y que quizás hasta el momento no teníamos presentes. Este invierno que ha sido totalmente atípico en muchos sentidos. Desde el anticiclón que nos ha acompañado en unos días en los que tradicionalmente el descenso de las temperaturas es significativo. En su lugar hemos tenido unas cifras muy por encima de lo habitual hasta estos días de tren de borrascas.

Después del jueves la situación puede cambiar

Parece que esta nueva borrasca que está cada vez más cerca será una realidad en unos días en los que todo es posible. Miramos una previsión del tiempo que tiene tras de sí más de una advertencia que puede ser la que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Una opción que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.

Este jueves debemos empezar a ver lo peor de este invierno que parecía que pasaba de largo y nos alejaba de lo que sería habitual en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de ver un poco más allá con ciertas noticias que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta hasta que Roberto Brasero se adelanta a todos. Nos lanza directamente con una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia importante.

Este experto en el tiempo no duda en darnos una serie de pistas que pueden ser las que marcarán una diferencia importante. De cara al final de semana, parece que tendremos una novedad destacada que puede acabar siendo la que nos haga cambiar de planes.

El mensaje que todos esperaban lo lanza Roberto Brasero

Roberto Brasero no duda en lanzar un mensaje esperanzador de cara a estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser especialmente complicados. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días en los que quizás no esperaríamos esta novedad destacada que no esperaríamos ver a estas alturas del año.

Tal y como nos explica desde la previsión de Antena 3 este experto: «Hemos tenido lluvias, hemos tenido temporales de viento con las borrascas de esta semana, pero esa última que nos afecta a partir y de hoy durante buena parte del jueves posiblemente vaya a ser la borrasca que más nieve nos vaya a dejar de todas ellas. Además para mañana jueves de nuevo se activan los avisos de nivel rojo, el máximo, en el litoral de Galicia, Cantabria y País Vasco, por Mar Combinada del Noroeste con olas de 8 a 9 metros (con Herminia llegaban a los 12 metros) y de nivel naranja en la costa asturiana por Mar combinada del Noroeste de 5 a 6 m aumentando hasta 6 a 8 m. Respecto al viento, será de nuevo muy fuerte en el litoral de Galicia y el Cantábrico pero también hoy en zonas altas de la mitad norte, el Estrecho, el sureste peninsular y el valle del Ebro. Será un viento más frío que el de estos días atrás».

Siguiendo con esta misma explicación: «También en Canarias soplarán fuertes los alisios y llegará oleaje a las costas del norte de las islas con un tiempo más tranquilo por el sur. En la Península y Baleares las precipitaciones en realidad mañana jueves irán remitiendo salvo en el tercio norte peninsular que es donde pueden ser persistentes y abundantes, tanto la lluvia como la nieve. Para mañana se esperan nevadas en todos los sistemas montañosos de la Península y especialmente en Pirineos y Cordillera Cantábrica donde pueden acumularse más de 20 centímetros en 24 horas en cotas a partir de los 1.100 metros aunque va a nevar también en cotas más bajas: a partir de unos 800 metros en el noroeste ya puede caer nieve. En el momento de redactar esta nota tenemos avisos de nivel naranja para mañana en la cordillera cantábrica de León y de Asturias y para el pirineo navarro, el oscense y el valle de arán. El viernes ya se habrá ido Ivo y, de momento, detrás no vemos ninguna otra borrasca».