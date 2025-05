Roberto Brasero pone fecha a la llegada del verano y alerta sobre lo que va a pasar en las próximas horas

Pone fecha a la llegada del verano un Roberto Brasero que sin duda alguna sabe lo que va a pasar en las próximas horas. Estamos mirando un cielo que parece que nos invita a reflexionar sobre el fin de mes y la llegada de una nueva estación que puede acabar siendo la que marque una nueva etapa. Mayo representa esta recta final de una primavera que nos ha dejado más de una sorpresa inesperada si vemos los registros.

Hemos tenido una de las estaciones más lluviosas de los últimos tiempos, ante la atenta mirada de una serie de cambios que han llegado a toda velocidad y que realmente nos pueden acompañar en unos días en los que todo puede ser posible. Lo que nos está esperando es una situación que puede acabar siendo la que marque unos días cargados de actividad que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Durante las próximas horas, vamos a vivir un cambio que casi nadie esperaría y que puede acabar siendo permanente si tenemos en cuenta lo que llega a toda velocidad y que será el que nos acompañará en estos días.

Pone fecha Roberto Brasero a la llegada del verano

La llegada del verano es inminente, Roberto Brasero no duda en responder una de las preguntas más importantes de todas para aquellos que necesitan saber en todo momento qué les espera. Esta temporada nos hemos alejado de lo que sería habitual y nos hemos sumergido en algo que puede acabar siendo muy distinto.

Tocará estar pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días de mayo en los que despedimos un mes de esos que pueden alejarnos de lo que esperaríamos. De esta primavera hemos aprendido a llevarnos al paraguas a todas partes, aunque cuidado, lo que llega, puede ser incluso mucho más distinto a lo que teníamos por delante.

El cambio que no querríamos ni ver está muy cerca y se convertirá en algo que debemos empezar a visualizar de una forma o de otra. Los expertos como Roberto Brasero tienen muy claro qué es lo que puede pasar en unos días en los que parecerá que el verano acaba convirtiéndose en una realidad que esperamos con los brazos abiertos.

Alerta lo que va a pasar en las próximas horas

Este experto del tiempo no duda en avisar de lo que puede pasar en las próximas horas, algo que puede llegar de la mano de una previsión del tiempo que puede acabar siendo algo muy diferente de lo que era. Un importante cambio de ciclo que nos golpeará de lleno, en especial en algunas zonas del país con especial contundencia.

Tal y como nos explica Roberto Brasero en su canal de El Tiempo de Antena 3: «si miramos el pronóstico de la semana que viene, no vemos más tormentas ni una nueva bajada térmica, a diferencia de lo que ha ocurrido en esta. Al revés: lo que vemos es un progresivo aumento de las temperaturas, al menos durante los primeros días de la semana, que desembocará posiblemente en un miércoles próximo de temperaturas auténticamente veraniegas en toda España. El inicio del verano astronómico, el que todos conocemos, es el próximo 21 de junio; el llamado verano climatológico, que es el que llevamos en las cuentas del tiempo, comienza antes, el 1 de junio. Pero el tiempo veraniego, de sol y calor, de chanclas, manga corta y bañador, de dormir menos abrigados… ese que no hemos tenido hasta ahora, salvo en algunos ratos, ese no tardará en llegar».

Coincide con una AEMET que sabe muy bien qué nos espera: «Se prevé que continúe el tiempo anticiclónico estable en casi todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y una práctica ausencia de precipitaciones. Únicamente se esperan nubes matinales en el extremo norte tendiendo a despejar, y nubes de evolución por la tarde en montaña del tercio este, centro y noroeste, así como en La Mancha, con posibilidad de algún chubasco ocasional en el Pirineo oriental, cordillera Cantábrica o Béticas orientales. Asimismo, se prevén cielos nubosos en el norte de Canarias, con posibilidad de darse alguna llovizna en las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales dispersos en interiores del Cantábrico, Galicia, alto Ebro, Ibérica norte y Cataluña».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas: «Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte de la mitad norte peninsular, con descensos en el Estrecho, litoral de Huelva y Alborán oeste, y en general pocos cambios en el resto. Se espera alcanzar los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular, incluso superar los 36-38 en el Guadalquivir. Las mínimas descenderán en el Cantábrico, entorno del alto-medio Ebro, nordeste de Castilla y León y oeste de Extremadura, permaneciendo sin grandes cambios en el resto. Soplarán vientos flojos en general en la Península y Baleares, más intensos en zonas de litoral, con tramontana en Ampurdán y Menorca tendiendo a rolar a oeste, componente este en el resto del área mediterránea, y componentes norte y este en Galicia y Cantábrico. En el nordeste peninsular predominará la componente oeste mientras que en el resto lo hará la este al principio rolando a oeste. Son probables los intervalos de fuerte, del norte en Rías Baixas y, al final, de levante en el Estrecho. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas».