Giro de 180º a partir de este día: el anuncio de Roberto Brasero que pone a España en vilo

Roberto Brasero pone a España en vilo con un anuncio que hemos anotado en el calendario, a partir de este día viviremos un giro radical en el tiempo. Lo que estamos a punto de vivir es un cambio que, sin duda alguna, esperamos con los brazos abiertos. Deberemos estar muy pendientes de una situación que puede cambiarnos por completo los planes. Después de semanas en las que el paraguas ha sido nuestro mejor complemento, lo que nos espera puede ser muy diferente.

Esta primavera la vamos a recordar por unos registros que no son nada habituales o, al menos, no en algunos puntos del país. No estamos acostumbrados a tener tantas lluvias en un mismo mes o incluso semana. Estos últimos días de mayo, además de tirar por tierra ese puente que esperábamos con los brazos abiertos, nos han dado signos de cambios y lo han hecho de tal forma para la que debemos estar del todo preparados. Tocará estar pendiente de un cielo que trae novedades destacadas que pueden llegar a ser especialmente complicadas en estos próximos días que tenemos por delante.

Roberto Brasero anuncia cuando llegará el cambio

Cuesta ver en el calendario el momento en el que, por fin, sacaremos el bikini o el bañador del armario. Ese día en el que, por fin, podremos salir de casa para disfrutar del sol y de quizás el primer baño de la temporada en unas jornadas en las que todo puede ser posible. La primavera empieza a dar signos de cambios.

En especial en estos días en los que parecerá que el cambio que esperaríamos se convierte en algo que nadie hubiera visto llegar. A una velocidad que quizás no esperaríamos, deberemos enfrentarnos a algunas situaciones de plena inestabilidad que darán paso a ese sol que, sin duda alguna, muchos esperamos con ganas.

Expertos como Roberto Brasero no duda en apostar claramente por estos días en los que quizás hasta la fecha no hubiéremos ni visto llegar. Parece que ya hay una fecha para poder sentir, de nuevo, ese sol de temporada, ese sol que parece que se nos resiste a llegar, pero ya va en camino.

Dentro de muy poco, el día 19 de mayo, parece que podremos empezar a hacer el cambio de armario que tanto necesitamos. Por fin, llega el esperado sol.

El anuncio que nos indica que llega un giro de 180º

Dentro de muy poco, una semana en la que tendremos que esperar que el tiempo cambie por completo, vamos a vivir unos días en los que el tiempo nos dará más de una sorpresa. Dejaremos atrás esas lluvias abundantes de estos días para poder abrazar de lleno un tiempo de sol y playa más propio de finales de mayo.

El experto, Roberto Brasero, no duda en lanzar una importante alerta que puede ser la que marcarán un antes y un después. Tal y como nos explica desde su espacio de Antena 3: «El domingo continúa la inestabilidad, pero ya en menor medida. Serán posible los chubascos en el norte, este y Baleares sin descartar que alguno sea localmente fuertes a primeras horas en zonas de litoral de Cataluña y Castellón, así como del Pirineo y otros puntos del noreste. En general irán a menos con el transcurrir de las horas y la tarde será más soleada con temperaturas por la tarde sin grandes cambios respecto a las del día anterior, pero por la mañana pueden ser incluso más frescas: seguirán siendo más propias de marzo que de este mayo que avanza sin que de momento veamos mucho calor».

Siguiendo con la misma explicación, pone una fecha en el calendario: «La semana que viene todavía será revuelta y variable ya tras un lunes más soleado llegarán nuevas lluvias el martes al noroeste y el miércoles otra vez podríamos tener un día de chubascos y tormentas fuertes en numerosas zonas de la Península y baleares. La tendencia de las temperaturas para la semana que viene seguirá siendo más fresca de lo que toca: con valores de 3º a 5º de los que corresponden para la fecha, salvo en Canarias y el litoral cantábrico donde no se aprecia anomalía. Sin embargo, para la semana siguiente, la que empieza el día 19, el pronóstico es completamente distinto con un giro radical, con una anomalía en sentido opuesto: para esa semana se prevén temperaturas unos 5º por encima de la media para esa fecha. Teniendo en cuenta que en esa fecha ya suelen ser cálidas las temperaturas estaríamos hablando de una semana que ya puede ser calurosa después del fresco que estamos teniendo ahora. San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol, dice un conocido refrán. Pues este año, pasado San Isidro, quizá un par de días después, podría empezar a llegar ese calor de mayo que ahora no tenemos».