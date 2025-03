Roberto Brasero alerta por el giro en el tiempo para este fin de semana: «Lluvias, frío y nevadas»

El giro en el tiempo para este fin de semana en el que todo es posible, Roberto Brasero advierte de estas lluvias, frío y nevadas que serán una realidad. Tendremos que ver lo que pasa en un fin de semana en el que los cambios acabarán siendo una realidad. Una situación totalmente inesperada ha acabado siendo lo que nos afecte de lleno, ante un giro que puede acabar convirtiéndose en una realidad. Por lo que, deberemos empezar a tener en cuenta, un giro radical que acabará marcando la diferencia.

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, no duda en advertir a la población de lo que puede acabar siendo posible. Con algunos cambios a nuestra disposición que se convertirán en una realidad que nos trasladará a un tiempo pasado. Tocará ver qué es lo que nos está esperando con algunas situaciones que serán las que nos lanzarán hacia un giro que puede afectarnos en este fin de semana. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa una situación que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días.

Alerta por el giro en el tiempo para este fin de semana

Roberto Brasero lanza una alerta por un cambio en el tiempo que llega este fin de semana y que nos sumergirá directamente hacia una serie de elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia. Son días de ver llegar determinadas situaciones de inestabilidad que serán fundamentales.

Tocará ver qué es lo que nos está esperando si tenemos en cuenta que estaremos en un fin de semana en el que todo es posible. Es momento de apostar claramente por una situación de cambios en los que todo puede ser posible. Desde las lluvias que parece que no nos abandonan, hasta unas nevadas que pueden ser abundantes.

Estos días de fin de semana tendremos que ver qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Tendremos que estar muy pendientes de un giro radical que nos hará estar pendientes de las alertas. El experto de Antena 3, Roberto Brasero, no duda en advertir de lo que nos está esperando en unos días de transformación.

Los mapas del tiempo no dejan ninguna duda de lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Roberto Brasero alerta de la llegada de lluvias, frío y nieve

El trío invernal que pensábamos que ya no volveríamos a ver, son una realidad en todos los sentidos. Llega un cambio que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno, de la mano de algunas situaciones en las que todo puede ser posible. Por lo que, si tenemos planes estos días, debemos estar atentos a esta previsión.

Tal y como nos explica Roberto Brasero en su web: «esa borrasca asociada a Konrad se va a ir alejando durante el día, pero todavía nos dejará una jornada de lluvias, frío y nevadas. Durante el fin de semana no se marchan del todo las precipitaciones, pero ya no serán tan fuertes y el sábado veremos más ratos de sol. Eso sí, con un ambiente frío en la mayor parte de España. De momento el viernes comenzará con heladas en el interior de la mitad norte peninsular y el sábado helará más y en más zonas. Viene más frío y seguirán las nevadas en las montañas del norte peninsular y no solo en zonas altas: a partir de 700 metros ya puede nevar, y en Teruel, Cuenca, el sistema central, sierra nevada y alrededores también. Eso, por un lado, por otro siguen la tormentas de la borrasca que de nuevo pueden ser fuertes en Cádiz, resto del litoral Andaluz y Baleares, pero lloverá todavía en el resto el resto del este y sur peninsular y con viento muy fuerte. Oleaje también tanto hoy como mañana en Canarias con avisos costeros en el norte de las islas. Sin embargo, este viernes por el oeste y centro peninsular debería asomar un poco más el sol ya que estarán más alejados de la zona donde mañana se ubica las borrascas».

Siguiendo con esta misma previsión: «El fin de semana ya no tendremos ninguna borrasca con nombre propio, pero seguirán las nubes y el domingo de nuevo con probabilidad de lluvias. De momento el sábado parece que se presenta más soleado o al menos con más claros en el cielo. Aun así, continuará el flujo de norte en el Cantábrico donde seguirán las lluvias débiles y las nevadas en la cordillera a partir de 800 metros. Nevadas también en Pirineos a partir de esa cota. Durante la primera mitad del día aún tendremos lluvias en Cataluña y en Baleares donde pueden ser más intensas durante la madrugada y por la tarde no se descartan chubascos débiles en la mitad sur peninsular. En Canarias intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil en las islas de mayor relieve. Eso en cuanto a las zonas de probables precipitaciones, pero ya vemos que son muchas menos que estos días atrás por eso en general será un sábado tranquilo y con más ratos de sol. Eso sí, será un sábado frío sobre todo a primera hora y luego por la noche y entre medias atentos al Cierzo moderado con probables rachas muy fuertes en el Bajo Ebro y la tramontana con intervalos de fuerte en la primera mitad del día en Ampurdán con probables rachas muy fuertes, que incrementarán la sensación de frío en esas zonas».