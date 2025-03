Roberto Brasero alerta del cambio más inesperado en España: hay que prepararse para lo que llega

Hay que prepararse para lo que llega, Roberto Brasero en alerta ante el cambio más inesperado en España. Este experto no duda en lanzar un importante aviso que hace que estemos más pendientes de una serie de situaciones que pueden ser fundamentales. Hasta el momento no podemos empezar a prepararnos para lo que puede acabar pasando una situación que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Son tiempos de cambios que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después.

Llega un inesperado cambio que coincidirá con el fin de semana, será mejor que nos preparemos para lo peor. De la mano de algunas situaciones que pueden ser las que nos afectarán de lleno. Nos enfrentamos a una serie de fenómenos que pueden llegar a ser los que nos marcarán de cerca de la mano de algunos detalles que pueden ser los que este experto se encarga de determinar en su previsión del tiempo. Lo único que podemos hacer es prepararnos para lo que llega hoy, una situación de relativa inestabilidad que, sin duda alguna, debemos empezar a tener en cuenta.

Hay que prepararse para lo que llega

Con el fin de semana nos enfrentaremos a un cambio de lo más inesperado en España. De la mano de una situación que realmente puede ser excepcional. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos ante un cambio de rumbo que puede acabar siendo el que nos haga mirar de nuevo al cielo ante la espera de lo que está por llegar.

Una situación de relativa inestabilidad que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Un cambio de ciclo que podría tirar por tierra todos los planes del fin de semana, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando, debemos empezar a tener en cuenta. Ante una serie de elementos que pueden hacer que todo cambie.

Lo que está a punto de llegar realmente puede ser la pasar en estos que tenemos por delante y que pueden ser esenciales para poder disfrutar del aire libre. Sin duda alguna, tenemos que estar más pendientes de un cambio en el tiempo que deberíamos empezar a tener en cuenta y seguir viendo lo que nos está esperando.

Hay que prepararse para lo que llega, un cambio que puede llegar a ser mucho peor de lo que esperaríamos. Es momento de afrontar una situación del todo inesperada que podrá dar lugar a algunas situaciones de inestabilidad.

Alerta ante el cambio más inesperado en España

El cambio más inesperado en España lo pone sobre la mesa un Roberto Brasero que sabe bien lo que está por llegar. Ante una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán la diferencia. Es momento de empezar a pensar en lo que está por llegar para poder organizar planes.

Tal y como nos explica este experto: «Pero a partir de esta noche debemos volver a mirar al sur de España. Atención este jueves a las tormentas que volverán a ser fuertes en la mayor parte de Andalucía y en Ceuta, de nuevo con importantes acumulaciones de agua, y con viento fuerte y temporal costero. Esas lluvias volverán a extenderse de sur a norte durante el jueves por la mayor parte de la península y Baleares, siendo menos probables en el oeste de Galicia así como en el sur de Canarias (en el norte de las islas de más relieve sí puede llover mañana y con fuerte viento en La Palma). Es probable que las precipitaciones lleguen a ser persistentes y/o fuertes en el tercio sur peninsular donde se podrán registrar acumulados abundantes de precipitación y, según advierte la AEMET, posible la aparición de forma dispersa de tormentas y granizo menudo acompañando a los chubascos. Y en las sierras, nevadas como si fuera pleno invierno».

Siguiendo con la misma previsión: «Tenemos ahora una capa blanca de nieve en nuestras montañas del centro y sur que no vimos ni en enero ni en febrero y montañas blancas también en el norte, sobre todo en Pirineos. En todas estas montañas y más seguirá nevando mañana y pasado. De hecho, han vuelto los avisos de AEMET por nevadas a las principales montañas y zonas aledañas del norte y centro peninsular. Nevará mañana en las montañas del sureste a partir de 1.600 metros, en el centro a partir de 1.000 y en las sierras del norte en cotas más bajas. Y es que durante el jueves irá entrando una masa de aire más frío a lo largo del día y por la tarde las temperaturas serán más bajas que las de hoy en toda España. Y el viernes hará más frío desde primera hora. El viernes amanecerá con más frío e incluso con heladas en el interior de la mitad norte peninsular: como si fuera un viernes del pleno invierno (otra vez). La borrasca se irá desplazando hacia el mediterráneo, pero de nuevo esperamos lluvias prácticamente generalizadas que serán menos abundantes por el oeste peninsular pero que de nuevo pueden ser fuertes en el sur de Andalucía y zonas de Murcia y la Comunidad Valenciana y Baleares, con vientos fuertes y con tormentas. También podrán llover en la cornisa cantábrica e islas Canarias. Seguirán también esas nevadas copiosas en las montañas. Con una cota de unos 800-1000m en la mitad norte y 900-1300m en la mitad Sur. Y será un día bastante frío para la época, con temperaturas diurnas entre 5-10º por debajo de lo normal».