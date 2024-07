La relación está rota: una concursante de ‘OT 1’ cuenta la traición de sus compañeros

La verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz. Verónica Romero, una de las 16 concursantes que marcaron un antes y un después en la historia de la televisión con la primera edición de ‘Operación Triunfo’, ha roto su silencio. Han pasado 23 años, pero todavía hay muchos misterios que no están resueltos y ha llegado el momento de dar un paso adelante. En una entrevista con un conocido programa de Telecinco, la cantante ha desvelado las traiciones que sufrió por parte de algunos de sus compañeros.

Durante una conversación con el periodista Darío del Alcázar, la intérprete confesó que su paso por ‘OT’ no fue tan idílico como se percibía desde fuera. «Me dijeron que no me quejara porque había ‘tenido una flor en el culo’, como si mi talento no fuese suficiente para estar en la academia», relató la cantante, aludiendo a comentarios despectivos que menospreciaban sus habilidades artísticas. Está muy ofendida y siente que el público se merece conocer la verdad, pues hay gente que lleva muchos años siguiéndola.

Al salir del programa, la relación de Verónica con su mánager se tornó tan complicada que se vio obligada a tomar una drástica decisión: abandonar España. «Me hizo sentir muy mal, yo llegué a desvincularme de todo lo que tenía que ver con el programa, necesitaba salir de todo esto», confesó. Este sentimiento de alienación y necesidad de escapar la llevó a cortar lazos con el famoso grupo de WhatsApp que reunía a todos los concursantes de la primera edición. Esa es una de las razones por las que perdió el contacto con los primeros concursantes de ‘Operación Triunfo’.

La verdadera relación de los concursantes de ‘OT’

Verónica no quiso detallar exactamente qué fue lo que le molestó de algunos de sus compañeros, pero sí percibió un desprecio que la hizo darse cuenta de que no quería mantener contacto con ellos. «Decidí salir de ahí porque eso es tóxico», afirmó. A pesar de no querer entrar en datos específicos sobre sus desavenencias, fue clara al afirmar que la experiencia le causó un gran daño emocional.

A lo largo de los años, ha mantenido una relación cercana únicamente con dos de sus compañeras, Rosa López y Nuria Fergó, a quienes cariñosamente llama «las super nenas». Insiste en que ellas son diferentes y matiza: «Yo no entendía por qué los demás me trataban así. Me preguntaban por qué no estaba en el grupo de WhatsApp y yo les explicaba que había sentido una serie de cosas con ellos que me habían hecho mucho daño».

El malestar fue tal que Verónica decidió trasladarse a Estados Unidos para empezar de nuevo, lejos del entorno que consideraba tóxico. «Cuando me fui, fue cuando me dijeron: ‘¿por qué no estás en el grupo?’. Yo respondí que he vivido una serie de cosas con mis compañeros, a los que quiero y admiro, pero también he vivido cosas internas que no sé explicar pero que estaban ahí», comentó en ‘Socialité’.

La nueva ilusión profesional de Verónica Romero

Verónica Romero ha sabido reinventarse a sí misma y encontrar un nuevo camino lejos del drama que rodeó su participación en ‘OT’. En su entrevista en ‘Socialité’, compartió con entusiasmo que está trabajando en un nuevo proyecto infantil, marcando así una nueva etapa en su carrera: «Primero fue Xuxa, después Leticia Sabater y ahora yo».

Esta confesión de Verónica Romero ofrece una perspectiva distinta sobre la vida tras las cámaras de ‘Operación Triunfo’, mostrando que no todo fue tan perfecto como se vio en televisión. Su valentía para hablar de sus experiencias personales y profesionales es un testimonio de su fortaleza y deseo de seguir adelante, dejando atrás los capítulos más oscuros de su vida.

A pesar de las dificultades y el trato poco amable que recibió, ha logrado encontrar su camino y mantenerse fiel a sí misma. Su testimonio es un recordatorio de que detrás de cada éxito televisivo hay seres humanos que enfrentan desafíos y luchan por su bienestar emocional.

La entrevista de Verónica ha generado un gran revuelo en la prensa y entre los seguidores del programa, muchos de los cuales han expresado su apoyo y admiración hacia la cantante. Mientras que algunos de sus antiguos compañeros han preferido no comentar sobre las declaraciones, otros han manifestado su sorpresa y tristeza al conocer el dolor que Verónica ha llevado consigo durante tantos años.

En última instancia, la sinceridad de Verónica Romero pone de manifiesto las complejidades y las sombras que pueden existir detrás de los concursos de televisión. Con su nuevo proyecto infantil en marcha y una actitud positiva frente a la vida, la artista está demostrando que es posible reconstruirse y seguir adelante, a pesar de las adversidades. Su capacidad para transformar el dolor en fuerza y su determinación para encontrar la felicidad en sus propios términos son inspiraciones para muchos.