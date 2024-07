Rajada histórica de la concursante más querida de ‘Operación Triunfo 1’: «Nuestra relación»

‘Operación Triunfo’, el fenómeno televisivo que revolucionó la música y la cultura pop en 2001, sigue generando titulares dos décadas después de su primera emisión. Uno de los nombres más recordados de esa temporada es el de Verónica Romero. La artista llegó a la final y se ganó el cariño del público por su carisma y perseverancia. En una entrevista para un conocido pódcast, se ha sincerado como nunca antes sobre su relación con sus ex compañeros y su experiencia en el programa. Los fans se han quedado sin palabras, pero el lado bueno es que la verdad por fin ha visto la luz.

Verónica Romero ha dejado claro que la relación con su equipo de ‘Operación Triunfo’ no es tan idílica como muchos piensan. «Es imposible que tengamos una relación super love, super happy porque pasa en todas las familias. Yo creo que es sano y es sano cuando tienes un problema, hablarlo con los compañeros», ha confesado al respecto. Sin embargo, también ha dejado claro que que cuando se reencuentran siente «euforia» y vuelve a «bromear con los chicos siempre». Es una situación compleja que puede crear confusión, por eso cree que lo mejor es hablar claro.

Verónica explicó que la afinidad con algunos de sus compañeros ha variado con el tiempo. Por ejemplo, mencionó que no tiene relación con Juan Camus y que, aunque durante la gira estuvo muy unida a Geno, «las vidas las separaron» hasta que ‘Fórmula Abierta’ las volvió a unir. «Lo mismo me ha pasado con Rosa, ahora nuestros caminos son diferentes y nuestra relación es diferente», añade sin ningún problema durante su intervención en ‘Me falta calle’.

Verónica Romero no olvida a su amigo Álex Casademunt

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Verónica recordó a Álex Casademunt, con quien tuvo «un rollete» durante su paso por el concurso, algo que salió a la luz en el especial ‘OT: el reencuentro’. La artista, muy emocionada, ha comentado: «Siempre te quedas con lo bueno de la gente porque esa es su verdadera esencia. Y Álex era un torbellino, que siempre llenaba todo con su energía. Siempre que lo veía me entraba un hormigueo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Verónica Romero – Vero (@veronica_romero_vero)

A pesar de que siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de la cámaras, Verónica se siente muy orgullosa de haber formado parte de la vida de Álex. Lamentablemente el cantante ya no está entre nosotros. Falleció en accidente de tráfico y sus compañeros no le olvidan.

Así fue la experiencia de Verónica en ‘Supervivientes’

Verónica Romero no disimuló cuando le preguntaron por su participación en ‘Supervivientes’, reality en el que participó en 2006 y donde quedó segunda. La cantante no dudó en afirmar que el concurso «está amañado» y expresó su desacuerdo con la victoria de Carmen Russo.

«Es que sé que hay cosas que no puedo decir, pero no me gustó nada. Es verdad y sé que suena mal, pero me da igual. Fue injusto», declaró. También reconoció que su participación en el programa tuvo un impacto negativo en su salud mental. «Pasé un poco de ansiedad, bastante. ‘Supervivientes’ deja secuelas», asegura durante sus últimas declaraciones. Para zanjar el tema reconoció que no tenía ninguna intención de regresar a un concurso parecido. No se ve regresando a Honduras ni sobreviviendo en ninguna isla desierta, pues pagó un precio demasiado caro cuando aceptó la propuesta que le hizo Telecinco.

Las reflexiones de Verónica Romero sobre su carrera

Durante la entrevista en ‘Me falta calle’ también abordó su carrera musical, que ha tenido altibajos desde su salida de ‘OT’. Verónica reveló que sintió que perdía su «identidad» durante su estancia en el programa y que fue despedida de Sony Music sin previo aviso, enterándose de la noticia a través de Juan Camus. «No me daba rabia ni envidia, sino que me dolía», confesó. Estos golpes la llevaron a emprender una carrera como artista independiente, donde ha encontrado su verdadero camino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Verónica Romero – Vero (@veronica_romero_vero)

Verónica Romero fue una de las concursantes más queridas de ‘Operación Triunfo’ y ha decidido utilizar su poder mediático para poner encima de la mesa lo que nadie sabe sobre este programa. Su sinceridad sobre las relaciones con sus compañeros, sus críticas a los espacios de televisión y su lucha por mantener su identidad en la industria musical ofrecen una perspectiva fresca sobre la realidad que hay detrás del mundo del espectáculo.

La cantante siente que ha hecho lo correcto, pues llevaba mucho tiempo callada, intentando pasar inadvertida ante tantos rumores. Pero ha llegado la hora de contar la verdad y cree que el público se merece saber qué hay detrás de ‘OT’, de ‘Supervivientes’ y de cualquier proyecto mediático.