A quién van dirigidos los dardos de la última canción de Rosa López

Hace más de dos décadas que terminó la primera edición de ‘Operación Triunfo’ y nadie ha olvidado a Rosa López, aunque ha tenido etapas donde ha estado apartada de los medios de comunicación. A su compañera Chenoa le ha sucedido todo lo contrario. Ella siempre ha estado en el centro de la noticia y ha protagonizado revuelos que han dado mucho de qué hablar, como por ejemplo cuando no invitó a todo el equipo de ‘OT 1’ a su boda. Este detalle hizo saltar todas las alarmas y situó a Rosa en una posición muy complicada. La cantante siempre ha defendido que adora a la ex de David Bisbal, pero esta última dio un paso adelante y reconoció que habían dejado de ser amigas.

López ha estado en silencio durante mucho tiempo y sus fans se han dado cuenta de que su última canción está cargada de significado. Lleva por título ‘9.6’, algo que aparentemente no tiene nada que ver con Chenoa, pero la letra transmite mensajes muy importantes. Por ejemplo: «Ya no me importa perderte otra vez, en la cruz estoy clavada sin un por qué». No son pocos los que piensan que la artista se ha basado en su historia con su compañera para crear este proyecto. Después de lo que Shakira hizo con Gerard Piqué esta práctica ha recibido el nombre de «shakirazo», pero ¿qué opina Rosa de todo esto?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rosa López (@rosalopezoficial)

Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado se ha enfrentado a esta polémica. Promete que en ningún momento ha intentado ofender a la nueva presentadora de ‘Operación Triunfo’ e insiste en que su relación con ella sigue siendo la misma. «Dardos a Chenoa no hombre, yo la compuse con amor, para que la gente la escuche y un mensaje a la sociedad bonito de que de que hay que quererse uno mismo y ser suficiente para ti mismo, pero no tiene nada que ver. Hay muchas personas que nos clavan en la cruz o clavamos nosotros en la cruz a alguien. No va por Chenoa, no, no», ha comentado al respecto.

¿Traicionó Chenoa a Rosa López?

El público está completamente dividido. Por un lado se encuentran los que apoyan a Chenoa y comprenden que en la actualidad no siga teniendo tanto contacto con Rosa López porque tienen vidas muy distintas. Sin embargo, hay otro bando que defiende a la ganadora de ‘OT’, asegurando que ella siempre ha hablado bien de Chenoa, a pesar de que esta no le ha tratado con demasiado cariño en el terreno público. La cuestión es que Rosa no quiere entrar en este tipo de conflictos. No le importa que la ex de David Bisbal dijera en su momento que no eran amigas, para ella lo único importante es lo que pasa en la esfera privada.

La intérprete está atravesando un momento mágico junto a su novio Iñaki García. No obstante, prefiere que las cosas sigan como está y no tienen ninguna intención de pasar por el altar. «Yo no pienso ni en casarme, solo pienso en envejecer a su lado, nos queremos mucho y es para toda la vida, pero si hubiera boda yo invito a toda España y a todo el mundo. Yo no quiero que sea estresante en mi boda. Yo le mandaré la invitación claro, como a la gente que queremos la mandamos», ha comentado en su última intervención pública.

Chenoa no ha vuelto a tocar el tema desde que puso encima de la mesa sus argumentos. En los últimos años ha ganado muchas repercusión mediática, pero gran parte de la audiencia se ha posicionado al lado de su compañera, por eso hay tantos que piensan que esta última se ha vengado en su última canción, a pesar de que ella diga lo contrario.

Rosa sí quiere ser amiga de Chenoa

Rosa López no ha tenido en cuenta las palabras que le dedicó Chenoa antes de casarse con el doctor Miguel Sánchez Encinas. «Yo es que a ella si le considero mi amiga», recientemente. La presentadora intentó explicarse. Según contó en su momento, con el paso del tiempo había creado un vínculo especial con otras personas de ‘Operación Triunfo’ que no eran Rosa. A su boda con Miguel no podía invitar a todo el mundo, tuvo que hacer una selección y dejó fuera a todos aquellos que no habían estado a su lado de forma continua. Estas excusas no fueron bien recibidas por los fans de López, quienes recalcaron que el artista había estado al lado de sus compañeros en todo momento.

Rosa prefiere no generar ningún conflicto porque quiere que todo el mundo hable de ‘Señales’, un disco que ha producido ella misma. El éxito que tiene en su faceta personal se ha reflejado en el terreno laboral y ha anunciado dos nuevos proyectos que marcarán un antes y un después: un libro y un perfume. «Todo lo que no he hecho en 21 años lo voy a hacer ahora», apunta en tono de humor.

«En ese perfume estoy yo cuando era jovencita. Me da pena porque a lo mejor decepciono, bueno, entre comillas, a muchas personas que siempre me han olido de forma floral y en este caso va a ser un perfume que a mí me huele a soul, me huele a la primera».