El mensaje de Miguel Sánchez a Chenoa que deja claro en que punto está su relación

Chenoa se convirtió en la protagonista del momento después de confirmarse su separación de Miguel Sánchez Encinas, el doctor que le robó el corazón. Se casaron por todo lo alto en una lujosa finca situada en Mallorca, pero el amor no duró demasiado y de un momento a otro alguien del entorno filtró la ruptura. Fue el periodista Omar Suárez el encargado de transmitir esta noticia tan delicada y los amigos de Chenoa no tardaron en dar un paso adelante. Lo primero que hicieron fue asegurar que Miguel Sánchez no había sido desleal. Los rumores no dejaron en buen lugar al médico, pero la cantante dejó claro en su círculo más íntimo que no había sido víctima de ninguna traición.

«No hay terceras personas, simplemente es una cuestión de compatibilidad en nuestras profesiones», aclaró una fuente que forma parte del círculo más cercano a Chenoa. «Ha resultado complicado conciliar con el trabajo de cada uno», añadieron. Ahora ha quedado claro que entre ellos hay muy buena relación, sobre todo porque Miguel Sánchez se ha puesto en contacto con la cantante a raíz de su último proyecto. Chenoa ha estado presentando ‘Operación Triunfo’ durante más de tres meses en Amazon Prime, pero su verdadera pasión es brillar encima de los escenarios y por eso ha activado una nueva gira titulada ‘Bailar Contigo’.

Miguel se ha puesto en contacto con Chenoa para felicitarle por el primer concierto que ha dado. El espectáculo ha tenido lugar en Granada, concretamente en La Herradura, y son muchos los rostros conocidos que han aplaudido el temperamento del artista. Por ejemplo, su amiga Geno también ha utilizado en las redes sociales para demostrar que se siente muy orgullosa de ella. El doctor Sánchez Encinas ha usado esta misma plataforma para comunicarse con su ex. Le ha escrito: «Brava».

Miguel Sánchez y Chenoa continúan siendo amigos

Chenoa siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada al margen de la prensa. El problema es que es un rostro muy perseguido desde que salió de ‘Operación Triunfo 1’. Fue en este concurso donde conoció a David Bisbal y protagonizó una historia de amor que dio la vuelta a nuestro país. A partir de este momento su trayectoria sentimental ha estado en boca de todos, pero el artista ha intentado ser prudente y no cruzar ciertas líneas. No obstante, vendió la exclusiva de su boda en la revista ‘¡HOLA!’, así que cuando se filtró su separación no tuvo más remedio que dar ciertas explicaciones.

La comunicadora fue bastante prudente porque en aquel momento estaba a punto de debutar como presentadora de ‘Operación Triunfo’ y no quería que ningún escándalo eclipsase este acontecimiento. Sin embargo, sus amigos aprovecharon para tomar las riendas y aseguraron que todo estaba bien entre Chenoa y Miguel. Según cuentan, ha sido una ruptura de mutuo acuerdo y en la actualidad continúan en contacto porque no ha sucedido nada grave entre ellos. El mensaje que ha mandado el médico demuestra que esta teoría es completamente cierta.

La intérprete de ‘Cuando tú vas’ promete que ha dejado atrás todos sus fantasmas, por eso disfruta de una etapa plena. «Estoy en calma, que es lo más importante, y estoy en paz. Al final la felicidad no sé si es reírse mucho o estar tranquilo a veces, depende la época. Ahora mismo buscar momentos de estar tranquila y en calma, que tengo pocos», ha comentado al respecto antes de estrenar ‘Bailar Contigo’.

La cantante ha blindado su vida

Chenoa y el médico contrajeron matrimonio el 17 de junio de 2022 en Mallorca rodeados de sus familiares y amigos más íntimos. Esta boda generó mucha repercusión porque la cantante se negó a invitar a todos sus compañeros de ‘Operación Triunfo’. Insistió en que no tenía la misma amistad con unos que con otros, por eso no quería compartir este día con determinadas personas. Pero prometió que iba a hacer una fiesta con el equipo al completo para rememorar viejos tiempos. El problema es que este evento nunca ha llegado a producirse.

Por un motivo u otro, Chenoa siempre se encuentra en el centro de la polémica y su separación no hizo más que aumentar la tensión que gira alrededor de ella. Recientemente ha explicado que todas las teorías que circulan sobre su ruptura son fruto de la desinformación. Su entorno ha intentado aclarar la situación, pero todavía hay muchos flecos sueltos. La cuestión es que la artista se niega a entrar en detalles para proteger la intimidad de su exmarido. «Las causas que la gente diga no tiene nada que ver con las que tenga yo. Con lo cual, no tengo nada que decir», declara en un tono rotundo.

La ex de David Bisbal se casó cuando todavía se emitía ‘Sálvame’ y el programa hizo una cobertura completa que dio vida a una nueva polémica. Los colaboradores de Jorge Javier Vázquez defendieron que Miguel Sánchez Encinas estaba molesto con la intérprete porque él no quería hablar de su boda en ‘¡HOLA!’, lo hizo para darle el gusto. Como vemos, este matrimonio ha estado marcado por los rumores desde el primer momento.