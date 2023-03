Rafa Castaño ya tiene nuevo programa en Antena 3 después de ganar ‘Pasapalabra’

No hay ninguna duda. Rafa Castaño es el hombre del momento. Ha ganado mucha popularidad después de triunfar en ‘Pasapalabra’ y ahora hay muchos programas que quieren contar con él. Ya lleva bastante tiempo trabajando delante de las cámaras y los directores de Antena 3 están convencidos de que podría cuadrar perfectamente en otros espacios. Antes de hacerse con el premio final dio una serie de entrevistas y demostró que tiene mucho talento para entretener a los espectadores. Rafa ha recibido muchas ofertas, pero hay una que le hace mucha ilusión.

El nuevo programa de Rafa Castaño en Antena 3

Estudió periodismo, pero su gran afición es el mundo de la música y en su tiempo libre canta en un coro. Por eso los responsables de ‘Tu cara me suena’ le habrían hecho una propuesta. Algunos medios aseguran que podría concursar en la nueva edición del programa. Se ha postulado como uno de los participantes estrella, aunque ninguna fuente oficial ha confirmado este rumor. De momento solamente está claro que la carrera de Rafa en la pequeña pantalla no ha hecho más que comenzar.

Su estrecha amistad con Roberto Leal

Roberto Leal conoce a la perfección cómo funciona el mundo de la televisión. Sabe reconocer a un buen concursante y enseguida se dio cuenta de que Rafa y Orestes Barbero iban a dar mucho de qué hablar. En todas las entrevistas ha dejado claro que no tenía ningún tipo de preferencia. Según él, llevaba trabajando más de un año con los dos y ambos se merecían el premio. Lo que nadie puede negar es que con Rafa tiene una conexión especial. Fuera de cámaras ha pasado mucho tiempo juntos y han creado un vínculo bastante especial, por eso el presentador se emocionó tanto cuando le entregó el premio.

No podemos olvidar que Roberto conoce a Orestes desde hace más tiempo. También tiene una relación estupenda con él. El comunicador siempre dejó claro que se alegraba igual por los dos porque ambos habían luchado con uñas y dientes por el premio final, el mayor premio que ha entregado ‘Pasapalabra’. Roberto estuvo en ‘Espejo Público’ antes de entregar el premio. “Es una sensación entre bonita y una pena enorme porque llevo año y medio con Orestes y casi un año con Rafa”, comentó al respecto.

Rafa podría concursar en ‘Tu cara me suena’

Los secretos de Rafa no han tardado en ver la luz. Lo primero que investigaron fue cuáles eran sus estudios y en qué había trabajado antes de llegar a la televisión. Después se interesaron en saber qué haría con el premio de ‘Pasapalabra’ y finalmente profundizaron en temas personales. Ya sabemos quién ocupa su corazón, como es su familia y cuáles son sus aficiones. Entre ellas se encuentra cantar. Participa en un coro y tiene mucha facilidad para el mundo musical. De ahí que hayan comentado que quizá sea el fichaje estrella de la nueva edición de ‘Tu cara me suena’, pero la noticia todavía no está confirmada por Antena 3.

La vida de Rafa Castaño fuera de Antena 3

La vida de Rafa fuera de la televisión se puede definir con una sola palabra: normalidad. El famoso concursante es bastante tranquilo y está centrado en sus metas personales. De hecho quiere invertir el premio en una de sus grandes pasiones: el aprendizaje. Piensa que no hay mejor forma de enriquecer la mente que los viajes, así que pretende recorrer los lugares que hasta ahora no ha podido visitar. En este sentido el dinero le da ciertas libertades. ¿Cuánto cobrará en ‘Tu cara me suena’ si al final decide participar?