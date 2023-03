Un trabajador de ‘Pasapalabra’ suelta la bomba y cuenta la verdad sobre Rafa

Todo el mundo lo sabe. Rafa Castaño ha ganado el mayor premio de la historia de ‘Pasapalabra’. 2.272.000 euros que han ido directos a su cuenta bancaria gracias a su esfuerzo y dedicación. Antes de proclamarse vencedor explicó que pasaba mucho tiempo estudiando. Ha visualizado todas las emisiones del programa para practicar y ser el concursante más rápido. Ahora sabemos lo que pasó detrás de las cámaras. Un empleado del espacio presentado por Roberto Leal ha soltado una gran bomba.

Toda la verdad sobre Rafa Castaño

Borja Pérez, jefe de guion de ‘Pasapalabra’, ha dado una entrevista en ‘La Ventana’ para destapar todo lo que esconde el famoso programa. Asegura que todos los miembros del equipo se alegran cuando los concursantes aciertan una respuesta. Promete que el plató estaba completamente dividido: la mitad iba con Rafa y a otra mitad con Orestes. Ha dejado muy claro que fue una competición completamente sana, pero evidentemente había rivalidad. “Se ha vivido de una forma diferente porque era el bote más grande de la historia y por el enfrentamiento entre él y Orestes”, declara al respecto.

El comportamiento de Rafa fuera de cámaras

Borja Pérez ha desmentido los rumores. Los fans de Orestes aseguran que ‘Pasapalabra’ organizó un rosco demasiado sencillo para que Rafa se hiciera con la victoria final. El jefe de guion asegura que no es verdad, que todas las pruebas se crean a partir de los mismos parámetros. No hay ninguna diferencia y no saben a qué concursantes van destinadas. “El rosco que ganó era uno más para nosotros. Buscas palabras más difíciles que otras”, empieza diciendo en ‘La Ventana’.

“Cuando se elabora siempre intentas que sea de la misma dificultad. Al final sabes que están a punto de acertarlo porque muchos días se quedaban a una palabra”, insiste haciendo referencia al famoso rosco. Cuando Rafa vio que había respondido a todas las preguntas en un tiempo récord tardó en reaccionar. Evidentemente estaba emocionado, pero necesitó unos segundos para darse cuenta que era el ganador del mayor premio que había entregado ‘Pasapalabra’.

‘Pasapalabra’ cuida a sus concursantes

Rafa no ha sido un concursante más. Ha sido un concursante que pasará a la historia porque se ha llevado un premio que supera los dos millones de euros. Fuera de cámaras ha tenido un comportamiento brillante, de hecho se ha ganado a todos sus compañeros. Borja asegura que tratan a todos por igual y que no ponen obstáculos a ninguno porque al final es que alguien se lleve el dinero acumulado. “Creedme que nos alegramos cuando aciertan palabras difíciles. Sabes perfectamente lo difícil que es. Tiene mucho mérito y te alegras mucho”, asegura el jefe de guion.

El momento ya es historia

Borja Pérez ha explicado durante su entrevista en ‘La Ventana’ que revivir el momento fue mágico. Él ya sabía quién era el ganador, pero se sintió igual de emocionado que el resto de espectadores. Prueba de ello es que el programa alcanzó un dato histórico de audiencia. “Revivirlo después de la grabación fue único. Es algo que todo el equipo se lleva para siempre”, confiesa el citado trabajador.