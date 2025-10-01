Quién es Laura, la novia de Torres de ‘Supervivientes’: edad, a qué se dedica, y todo sobre su relación

Esta edición de Supervivientes está dando mucho de qué hablar. Los concursantes han puesto toda la carne en el asador y están dispuestos a ofrecer su mejor versión para llevarse el cheque final. No son pocos los que han puesto sus ojos en Rubén Torres, el modelo que saltó a la fama a raíz de su paso por programas como La isla de las tentaciones o Falso amor. En esta ocasión, Torres ha viajado a Honduras con el corazón ocupado y la afortunada se llama Laura. Nosotros sabemos quién es y a qué se dedica. Podemos adelantaros que es influencer y que tiene un hijo, pero ¿cómo conoció a Rubén y en qué punto se encuentra la relación que mantienen?

Podemos empezar diciendo que Laura es una mujer de 39 años que se ha convertido en uno de los rostros más buscados en los últimos meses. En sus redes sociales, especialmente en Instagram, deja ver la versatilidad de su trayectoria: ha sido enfermera, modelo y ahora desarrolla con fuerza una faceta como creadora de contenido digital. En esa plataforma acumula más de 23.000 seguidores, a quienes abre una ventana hacia su vida diaria, sus viajes, los planes de ocio que disfruta y también reflexiones personales que refuerzan su estilo cercano y alegre.

Revisando su huella digital, nos hemos dado cuenta de que se define como una auténtica «bichota» y asegura que su lema es «vivir riendo», una declaración de intenciones que se refleja en sus publicaciones, donde predominan imágenes en la playa, sesiones de ejercicio, momentos de baile y su pasión por la música. En esos contenidos, su relación sentimental ocupa un lugar destacado, ya que Rubén aparece con frecuencia como parte fundamental de su rutina y de sus recuerdos.

La decisión de Laura Cantizano

Laura ha decidido estar presente también en la etapa que está viviendo su novio y esto ha hecho que gane mucha popularidad. Durante su participación en el formato de aventuras, se ha convertido en una de sus principales defensoras desde el plató, respaldando cada paso y celebrando los logros que consigue. Su papel no se ha limitado únicamente a aplaudirle en público, sino que además en sus redes ha difundido el gran apoyo que recibe el concursante, compartiendo mensajes de ánimo y agradecimientos hacia quienes siguen de cerca la trayectoria del bombero en la isla. Esa implicación refuerza la imagen de una pareja muy compenetrada, que no duda en mostrarse unida en cada circunstancia y que transmite estabilidad y entusiasmo en cada aparición conjunta.

La naturalidad con la que Laura se expone ha generado simpatía entre muchos seguidores, que ven en ella a alguien que ha sabido adaptarse a una vida mediática sin perder autenticidad. Los expertos en Supervivientes aseguran que la irrupción de Cantizano ha hecho que Rubén sume muchos puntos y que se acerque más que nunca al premio final.

Tiene un hijo llamado Kilian

La vida personal de Laura Cantizano incluye también una faceta familiar muy importante. Es madre de un joven de dieciocho años llamado Kilian, fruto de una relación anterior, con quien mantiene una relación muy estrecha y que ha terminado por involucrar también a Rubén. El concursante convive con él y ha forjado un vínculo que Laura ha descrito en más de una ocasión como emocionante y profundo. Tanto es así que, en plena aventura, Rubén ha recordado a Kilian con frecuencia, llegando a dedicarle logros tan importantes como el primer collar de líder. Según dice, el joven se ha convertido en una persona fundamental en su vida.

La propia Laura ha expresado lo mucho que le conmueve ese gesto: «que en cada cosa también nombre a mi hijo Kilian ya me tiene que me va a explotar el corazón de tanto amor», confesó en una de sus intervenciones. Ese cariño compartido, visible también en algunas publicaciones de redes sociales donde aparecen los tres juntos, ha reforzado la imagen de una familia unida, en la que también está presente Braco, el perro que completa el núcleo doméstico. En ese equilibrio entre vida personal y exposición pública se entiende mejor quién es Laura, alguien que ha sabido construir un espacio propio y que al mismo tiempo ha logrado convertirse en el apoyo más firme de Rubén Torres.

Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero los colaboradores de Supervivientes aseguran que, gracias a Laura, Rubén ha podido mostrar una faceta que nadie conocía y que le ha ayudado a ganar peso mediático. El modelo, sobre todo después de salir en La isla de las tentaciones, tenía fama de conquistador y de poco consecuente, pero ahora parece haber crecido a nivel personal y está llevando a cabo una estrategia bastante inteligente.