Quién es Almudena Cañedo, la nueva novia de Leiva: edad, a qué se dedica y todo sobre su relación

Leiva atraviesa uno de los momentos más serenos de su vida personal y profesional, y aunque hasta ahora había optado por mantener ese equilibrio lejos del foco mediático, las imágenes recientes caminando por las calles de Madrid han terminado por confirmar lo que muchos intuían desde hace meses. El músico mantiene una relación sentimental con Almudena Cañedo, una joven ilustradora madrileña que ya había aparecido de forma casi imperceptible en su último documental y que, desde hace tiempo, forma parte de su entorno más cercano.

Aunque Leiva no lo expresó de manera explícita, en Hasta que me quede sin voz ya dejó entrever que su situación personal era estable y tranquila. En varias escenas de la producción se aprecia, sin protagonismo ni referencias directas, la presencia de una mujer alta, rubia y de actitud discreta, que ahora ha sido identificada como su pareja. Las recientes imágenes de ambos paseando juntos por la capital han servido para confirmar definitivamente la relación.

Se trata de Almudena Cañedo, una ilustradora de 31 años con una sólida trayectoria creativa y cerca de 20.000 seguidores en Instagram. Su perfil público, centrado casi exclusivamente en su trabajo artístico, refleja una carrera construida con constancia y un estilo muy reconocible, alejado del ruido mediático y de la exposición personal innecesaria.

¿Quién es Almudena Cañedo?

Almudena Cañedo se ha consolidado en los últimos años como una creadora versátil dentro del ámbito de la ilustración. En sus redes sociales se pueden encontrar algunos de sus proyectos más destacados, entre ellos una colección cápsula sobre animales realizada para la firma Loewe, así como reproducciones ilustradas inspiradas en obras de Andy Warhol que ella misma comercializa.

Además de colaborar con grandes marcas, ha desarrollado su propia firma de ropa y accesorios ilustrados, When At Home, un proyecto personal que combina moda, diseño gráfico y una estética muy cuidada. Esta faceta empresarial refuerza su perfil como creadora independiente, con una identidad artística definida y una proyección creciente dentro del sector creativo.

Una relación discreta y consolidada

Según ha publicado Vanitatis, Almudena mantiene una relación muy reservada con José Miguel Conejo, nombre real del cantante. Ambos han optado por no exhibirse públicamente ni posar juntos ante los medios, una decisión coherente con la actitud que Leiva ha mantenido siempre respecto a su vida privada.

El pasado verano fue clave en la consolidación de la pareja, ya que lo pasaron juntos en Cádiz, un destino habitual para el músico y un refugio personal al que recurre con frecuencia. Desde entonces, se les ha visto acudir a distintos eventos, siempre con un perfil bajo y evitando protagonizar titulares innecesarios, hasta que su reciente paseo por Madrid ha terminado por confirmar lo que hasta ahora se mantenía en la esfera de la discreción.

Esta nueva relación llega tres años después de que Leiva pusiera punto final a su historia con la actriz Macarena García, con quien rompió definitivamente en 2022. Aquella relación, muy seguida en su momento, también dejó una huella personal importante, no solo por el vínculo sentimental, sino por la estrecha amistad que el cantante mantiene con Javier Ambrossi, hermano de la actriz.

Fue el propio cineasta quien habló abiertamente de aquella ruptura durante la entrega de los últimos Premios Hombre del Año de GQ España, recordando que fue precisamente el romance con su hermana el que dio origen a una amistad que ha sobrevivido al final de la relación. Una prueba de que, en el entorno de Leiva, los lazos personales se sostienen más allá de las etapas sentimentales.

El golpe que recibió Leiva

Dejando a un lado su relación con Almudena Cañedo, hay que recordar que el artista se ha visto salpicado por una polémica relacionada con la muerte de su amigo Robe Iniesta, de Extremoduro. En un primer momento no hizo comentarios y después se vio obligado a pasar a la acción. El cantante decidió zanjar cualquier especulación con una reflexión clara y contundente, defendiendo su derecho a vivir el duelo de manera íntima y alejada del escaparate público.

«Aunque en estos tiempos que corren sea difícil de entender, tengo derecho a vivir el duelo por la muerte de un amigo y a mostrar mis condolencias de manera privada», escribió en Instagram, acompañando sus palabras con una imagen de la icónica portada Iros todos a tomar por culo. Un gesto coherente con una forma de estar en el mundo que prioriza la autenticidad y el respeto a los tiempos personales.

En este contexto de equilibrio emocional, creatividad y nuevas ilusiones, la figura de Almudena Cañedo aparece como parte natural de una etapa más calmada en la vida de Leiva. Una relación construida desde la discreción y la complicidad, lejos del ruido, que confirma que el músico ha encontrado un nuevo punto de apoyo mientras sigue avanzando, con paso firme, tanto en lo personal como en lo artístico.