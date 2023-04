Qué es el testamento olográfico por el que Ana Obregón ha cumplido la última voluntad de Aless Lequio

Ana Obregón ha cumplido la última voluntad de Aless Lequio, él se ha convertido en padre y ella en abuela gracias a este testamento olográfico. Este documento se realiza en presencia de dos testigos y no es necesario que esté presente un notario. Los últimos días de vida de Aless no fueron nada fáciles, con tan solo 27 años se aferraba a la vida sabiendo que la batalla estaba perdida. Rodeado de sus padres y novia, no dudó en lanzar un último deseo, consciente de que su luz se apagaba por momentos.

Así es el testamento olográfico por el que Ana Obregón ha cumplido la última voluntad de Aless Lequio

Aless Lequio dejó su material genético congelado cuando se le diagnosticó el cáncer, consciente que después del tratamiento sus opciones de ser padre podrían verse reducidas. Tenía un cáncer muy agresivo, pero también muchas ganas de vivir una vida plena y de ser padre algún día.

Inicialmente parecía que se recuperaba del cáncer, pero volvió a aparecer con mucha fuerza. Tanta que ya no se pudo hacer nada más que participar en tratamientos experimentales. Ninguno funcionó por lo que la vida de Aless Lequio se escapaba por momentos, mientras él, era plenamente consciente de lo que pasaba.

Vimos a un Alessando Lequio dando ejemplo y acompañando a su hijo hasta al final con una Ana Obregón rota ante la pérdida de su único hijo. Antes de morir, Aless dejó por escrito y ante 2 testigos su última voluntad. No es lo habitual, pero tampoco lo es morir con solo 27 años. Aless dejó por escrito lo que quería y Ana llevó ese documento firmado por él y con dos testigos al notario.

Allí quedó registrado y es el que ha usado Ana para todos los trámites. Tiene el material genético de su hijo que ha sido el que le ha dado a su nieta. Tal como ella misma dice en la entrevista que ha dado en exclusiva en Hola: “Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer”.

El tiempo se acababa, pero Ana sabía lo que tenía que hacer. Ella y Alessandro Lequio lo dieron todo por su hijo en ese triste final. Ahora Ana vuelve a sonreír de la mano de una niña que era la última voluntad de su hijo.