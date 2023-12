¿Qué fue de Edu? Así está ahora el niño más famoso de la Navidad

Se llama Enrique Espinosa Ramírez y ya tiene 33 años, pero saltó a la fama a finales de los 90 por ser ‘el niño de la Navidad’ y muchos espectadores todavía le recuerdan así. No obstante, su vida ha cambiado mucho en los últimos tiempos y en la actualidad es CEO de una empresa de marketing digital. Se ha convertido en un profesional muy destacado de su sector, a pesar de que tuvo que pagar un precio muy elevado por protagonizar el famoso anuncio de la compañía de telefonía móvil Airtel, ahora Vodafone.

Una de las últimas intervenciones de Enrique Espinosa, popularmente conocido como Edu, fue en ‘Lo de Belén’, una sección que se emitía en ‘Sálvame’ que era presentada por Belén Esteban. El actor aprovechó para recalcar que había merecido la pena liderar el proyecto que le lanzó a la fama, aunque reconoció que en su momento pagó un precio muy elevado. Era muy pequeño cuando la interpretación llamó a su puerta y sus compañeros en el colegio no lo supieron Aceptar.

El gran cambio de Edu

Gran parte del público le sigue recordando como Edu gracias a su famosa frase: «Hola, soy Edu, ¡Feliz Navidad!» El anuncio tenía un argumento muy divertido: un niño que le robaba a la agenda telefónica a sus padres y que felicitaban la Navidad a todos los contactos. Afortunadamente la oferta de la compañía era apta para todos los bolsillos. En aquella época había mucha competencia y esta estrategia no tardó en dar resultados gracias a la simpatía de Enrique Espinosa.

De alguna forma Enrique sigue dedicándose a la publicidad, pero lo hace detrás de las cámaras y desde una postura mucho más discreta. Que es responsable de una agencia de marketing y ahora habla con mucho cariño de su pasado en la industria de la interpretación. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que sus padres nunca lo obligaron a participar en ningún anuncio. Era algo que hacía porque quería, aunque en el colegio no todo el mundo reaccionaba de la misma forma.

Las secuelas que sufrió

Hace un tiempo Enrique dio una entrevista y destapó el lado oscuro de la popularidad. «Todo el mundo hablaba del anuncio y me reconocían. Me convertí en una diana gigante y sufrí bullying», explicó. No le tembló la voz a la hora de hablar claro sobre esta lacra social y aseguró que tenía solución, únicamente había que corregir el problema a tiempo.

«Yo seguía con mi día a día, pero era un niño séper famoso en un colegio normal. Sufrí faltas de respeto. Se burlaban de mí, me insultaban. Y aunque llegaron a empujarme por las escaleras, dolían más las agresiones verbales que las físicas. Dejan más marcas».

Su lucha contra el bullying

‘El niño de la Navidad’ volvió a protagonizar un anuncio de automóviles veinte años después de la famosa campaña que le convirtió en el joven del momento. Esto demuestra que superó el bullying que le hicieron en el colegio, por eso está en disposición de mandar un mensaje muy claro: hay solución. «Quiero que los padres entiendan que tienen que saber qué hacen sus hijos en la escuela, tanto si son agresores como agredidos. Y que a gente que sufre acoso lo diga enseguida. El acoso escolar se puede superar».