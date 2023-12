Fue el niño más famoso de España en Navidad y así está ahora: te vas a emocionar

De la noche a la mañana se convirtió en el chico más famoso de España. Todo sucedió en los años 90, cuando un joven de siete años se coló en nuestras casas para felicitar la Navidad a través de un anuncio de la compañía Airtel, actualmente conocida como Vodafone. «Hola, soy Edu, ¡Feliz Navidad!», repetía el niño en cada llamada que hacía usando la agenda de sus padres. Con este simple gesto se posicionó como uno de los rostros más populares de nuestro país, tanto es así que dos décadas más tarde gran parte del público todavía le sigue recordando.

El protagonista de nuestra noticia se llama Enrique Espinosa Ramírez y actualmente tiene 33 años. En ningún momento se dejó llevar por la fama, siempre estuvo muy centrado en sus estudios y ha conseguido un puesto como CEO en una empresa de marketing digital. Saltó a la fama con un jersey navideño, unas gafas y una voz muy dulce. Pero, ¿cómo está en la actualidad?

El gran cambio del ‘niño de la Navidad’

Enrique Espinosa explica que protagonizó la campaña publicitaria creyendo que estaba participando en un juego. Insiste en que para él no era trabajo, por eso se llevó una gran sorpresa cuando tanta gente empezó a reconocerle por la calle. En un primer momento era una situación normal y divertida, pero asegura que sus compañeros del colegio llevaron al límite algunas bromas y empezó a experimentar experiencias de todo tipo. «Todo el mundo hablaba del anuncio y me reconocían. Me convertí en una diana gigante y sufrí bullying», explicó en lecturas 20 años después del famoso spot navideño.

‘El niño de la Navidad’ ya no es ningún niño y admite que en el pasado sufrió las consecuencias de la fama. «Yo seguía con mi día a día, pero era un niño superfamoso en un colegio normal. Sufrí faltas de respeto. Se burlaban de mí, me insultaban. Y aunque llegaron a empujarme por las escaleras, dolían más las agresiones verbales que las físicas. Dejan más marcas».

Enrique Espinosa lanza un mensaje importante

Aunque pueda parecer sorprendente, Enrique tuvo que crecer a pasos agigantados y ahora puede presumir de haber superado el acoso escolar. Esa es la razón por la que ha mandado un mensaje a todos aquellos que están en su misma situación. Insiste en que hay que pedir ayuda a tiempo y mirar al futuro con optimismo. Son las dos claves para vencer las situaciones injustas.

«Quiero que los padres entiendan que tienen que saber qué hacen sus hijos en la escuela, tanto si son agresores como agredidos. Y que a gente que sufre acoso lo diga enseguida. El acoso escolar se puede superar», explica.

No se arrepiente de su pasado

Enrique participó en una sección en el programa ‘Sálvame’ que se llamaba ‘Lo de Belén’. Aprovechó este momento para dejar claro que estaba orgulloso de haber protagonizado el anuncio navideño y aseguró que sus padres nunca le forzaron a presentarse a ningún casting. «Es una de las mejores cosas que me ha pasado. A día de hoy estoy muy contento de haberlo hecho. A los hijos hay que dejarlos y no sobreprotegerlos. Además, yo era quien decidía sí quería ir o no a los castings».