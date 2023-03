¿Qué fue de el cantante el Koala? Salen a la luz sus declaraciones más polémicas contra ‘GH’

El cantante el Koala disfrutó de un gran éxito en 2006, una canción que también le supuso la entrada a GH, un programa contra el que ha realizado unas declaraciones de lo más polémicas. Este hombre cuyo nombre artístico proviene de su profesión, es un albañil que se movía por el andamio como un auténtico koala, marcó a más de uno con su canción, pero también se convirtió en un fenómeno televisivo. Su participación en Gran Hermano tampoco dejó indiferente a nadie, sino todo lo contrario.

El cantante el Koala realiza las declaraciones más polémicas contra ‘GH’

2007 y 2010 fueron los años de máximo éxito del cantante el Koala, publicó sus dos discos y gracias a la canción del corral, pudo bajar del andamio para siempre. La canción que le cambiaría la vida, le daría una manera de ganarse la vida haciendo lo que más le gusta, aquello que consideraba un hobbie se convirtió en una auténtica realidad.

El Koala dice que desde entonces no ha dejado de trabajar: “Nosotros llevamos 15 años recorriendo pueblos, pueblos en fiestas y hay mucha alegría. La gente de mi pueblo, del pueblo, pues o no sabe inglés o no le interesa, así que yo cojo esas canciones y les metro letras de campo para que las disfruten más”.

La Ventana de la Cadena Ser es donde este cantante se ha quedado a gusto hablando de su paso por el programa de Gran Hermano VIP. Era un hombre que había conseguido fama y gracias a ello logró el pase a este programa. La convivencia no siempre es fácil y tal como ha demostrado el Koala puede acabar saliendo mal.

En ese programa se ven las verdaderas caras de las personas, la convivencia es total. Son 24 horas al día 7 días a la semana y una serie de elementos que acaban convirtiendo esta experiencia en una auténtica pesadilla. El Koala ya no pudo más y así lo demuestra con sus palabras.

Tal como dijo en este programa: “Es la única vez en mi vida que he cobrado por convivir con hijos de puta”. La realidad es que cobró un buen dinero, pero tuvo que vivir con personas con las que nunca hubiera acabado bajo el mismo techo. GH sorprende y lo hace uniendo personajes como el Koala con Isa Pantoja o Aramis Fuster en una misma edición.