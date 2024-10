La petición de la AEMET que no nos va a gustar: atentos a la próxima semana

La AEMET ha lanzado una seria petición que no nos va a gustar nada, tocará estar atentos a la próxima semana con algunos datos que son claves y que pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna estamos ante unos días en los que nos vamos a cerrar el paraguas. En estos días de octubre hemos vivido la llegada de un tren de borrascas que han dejado una cantidad de agua como hacía tiempo que no teníamos por delante. Una situación que debemos empezar a tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado, con la mirada puesta a unos cambios que debemos tener en cuenta.

Es hora de empezar a prepararnos para la semana que empezamos con la mirada puesta a una AEMET que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Es el momento de apostar claramente por determinados cambios que pueden ser los que marcarán la diferencia que estamos a punto de ver llegar. Sin duda alguna, miramos al cielo y esperamos que esta lluvia que tenemos por delante nos acompañe durante unos días más o quizás nos abandone, dependiendo del tipo de trabajo que queremos emprender estas jornadas.

Esta es la petición de la AEMET que no te va a gustar

Esta semana la AEMET ha lanzado una petición que no nos gustará nada de nada, empezamos unos días en los que tenemos que empezar a visualizar determinados cambios, pero antes, seguiremos con una situación en la que el cielo acabará siendo el gran protagonista de estos días.

Parecerá que la inestabilidad se acaba convirtiendo en una realidad que puede afectarnos de lleno y en cierta manera, será una de las que nos haga reaccionar a tiempo. Tocará ver qué nos deparan estos días en los que quizás debemos seguir llevando cerca ese paraguas que puede acabar siendo el que nos haga replantearnos algunos momentos de transición.

Miramos al cielo y en especial en aquellas zonas en las que más ha llovido, podemos empezar a ver llegar algunas situaciones que pueden ser fundamentales. Es hora de apostar claramente por lo que va pasando y en la manera de que llegará más y más lluvia a España. En especial a algunas zonas que quizás la agradezcan. El país está dividido en cuanto a cantidad de agua se refiere, por lo que, siempre es deseable que vaya llegando a mayor velocidad de la que esperaríamos.

Esto es lo que nos espera esta semana

Los primeros días de esta semana podemos tener una situación más o menos estable, hasta un martes en el que parecerá que todo cambia y nos adentramos a una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Volveremos a sacar el paraguas si no lo hemos guardado.

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes y/o persistentes en zonas de Andalucía, sistema Central y tercio este. Probabilidad de precipitaciones abundantes en la Palma. Descenso de las máximas notable en el este de Sierra Morena. Rachas muy fuertes en Pirineos».

Las lluvias seguirán siendo las grandes protagonistas de estas jornadas: «Probables precipitaciones en gran parte de la Península. Se prevén abundantes y acompañadas de tormenta en Andalucía, entorno de la meseta Sur e interior noroeste, incluso localmente fuertes y/o persistentes en zonas de Andalucía, tercio este y sistema Central. Pueden darse con menor probabilidad y de forma más débil y dispersa en el País Vasco, medio Ebro, este de Cataluña y Baleares. En Canarias hay posibilidad de precipitaciones, más probables en las islas occidentales, con posibilidad de ser abundantes en La Palma».

El descenso de unas temperaturas que este fin de semana nos han regalado unos días de relativa inestabilidad se han convertido en una realidad: «Las temperaturas máximas descenderán en gran parte de la Península, de forma acusada en la mitad sur interior y de forma notable en el este de Sierra Morena y aumentarán en el norte, alto y medio Ebro y los archipiélagos. Las mínimas aumentarán salvo en cuadrante suroeste donde predominarán los descensos ligeros.

Predominarán en la Península y Baleares vientos de componente sur, con posibles intervalos de fuerte en Fisterra y rachas muy fuertes en montaña del norte, especialmente Pirineos. En Canarias soplarán de componentes oeste y sur, comenzando a rolar al norte por el oeste».

Por lo que el miércoles seguiremos con una previsión en la que sacaremos el paraguas: «Probabilidad de precipitaciones generalizadas y abundantes en la Península, acompañadas de tormenta en amplias zonas. Pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en zonas de Galicia, oeste del sistema Central, sur del Pirineo y zonas del sudoeste. Son menos probables en el sudeste, Melilla y Baleares. En Canarias hay posibilidad de precipitaciones, más probables en las islas occidentales, con posibilidad de ser abundantes en las montañosas». Toda la península acabará estando en alerta.