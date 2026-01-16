No se salva casi nadie: la AEMET activa los avisos por nieve, niebla, viento y lluvia en toda España

La AEMET activa los avisos por nieve, niebla, viento y lluvia en toda España. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que llegan de una manera que nos hará pensar en lo que puede pasar en un fin de semana en el que prácticamente se pueden activar todos los avisos. Lo que tenemos por delante es un destacado cambio de tendencia, de una semana de relativa estabilidad a un marcado cambio de rumbo que nos sumergirá en lo peor de un invierno en el que todo puede ser posible.

Es hora de saber qué avisos se activarán y lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle contará. Será el momento de apostar claramente por un cambio relativo que puede convertirse en este tipo de elementos que serán esenciales. Es hora de conocer en primera persona lo que nos espera y para lo que casi nadie se salva, todo el país puede sufrir este tipo de alertas que los expertos del tiempo se encargan de poner sobre la mesa para que nada nos acabe sorprendiendo. El tiempo será uno de los protagonistas de este fin de semana.

Casi nadie se salva

Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos hará pensar en algunos cambios destacados. Es la hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo será posible.

El país entero estará bajo presión, ante algunos ingredientes que pueden acabar siendo los que nos aportarán determinadas peculiaridades. De una semana de relativa calma, pasamos a un tiempo que puede moverse por momentos y que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno.

Será el momento de prepararse para una serie de fenómenos que, aunque son muy típicos de esta época del año, acaban siendo los que nos afectarán de lleno, en estas jornadas de transformación total. La realidad es que tenemos que estar preparados para lo peor, casi nadie se salvará de este tipo de fenómenos.

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar los mapas del tiempo para darnos algunas novedades que tocará empezar a ver llegar en breve.

Nieve, niebla, viento, lluvia y nieve activan las alertas de la AEMET

Prácticamente cualquier fenómeno de invierno puede suceder en estos días que tenemos por delante. Será un fin de semana para el que quizás deberemos empezar a prepararnos, con algunas novedades en las que el tiempo acabará convirtiéndose en una dura realidad.

Tal y como nos explican con esta previsión del tiempo de la AEMET: «La formación de unas bajas presiones en el entorno de la Península y Baleares dejará cielos nubosos o muy nubosos en general, con precipitaciones que afectarán principalmente a los litorales noroeste y nordeste y Baleares, pero que también pueden darse débilmente en zonas del interior. La mayor persistencia e intensidad se espera en el nordeste y Baleares y en menor medida en el litoral gallego. Pueden ser de nieve en cotas que irán desde los 1400-1600m en el Pirineo, donde se darán los mayores acumulados, a los 900-1300m en la cordillera cantábrica e Ibérica oriental. Se esperan algunas brumas y nieblas en zonas altas, sobre todo del norte y oeste. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones que pueden ser más fuertes y persistentes en el norte-nordeste de las islas más montañosas. Descenso de las temperaturas, mayores para las máximas en la Ibérica, donde pueden ser notables puntualmente, y más importantes en la mitad oeste para las mínimas, pudiendo ser notables en puntos de la meseta sur. Heladas que afectarán principalmente a zonas altas y de montaña y que pueden ser moderadas en Pirineos y noroeste de Castilla y León. En Canarias pocos cambios, excepto una leve disminución de las máximas. Viento flojo a moderado de dirección variable en el interior de la Península, golfo de Valencia y litoral cantábrico; en otros litorales será moderado, del norte y noroeste en Galicia y Golfo de Cádiz, del oeste en Alborán y de componente sur en Baleares y norte del Mediterráneo. En Canarias viento del norte moderado».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones que pueden ser fuertes o persistentes en Baleares y provincias del litoral norte del Mediterráneo. En Canarias, posibilidad de rachas fuertes en cumbres de las islas de mayor relieve».

Este fin de semana puede empezar de la peor manera posible: «Se prevé un día marcado por el paso de un frente en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probables en el Cantábrico, fachada oriental peninsular y Baleares. Se prevén débiles en general, siendo más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y Pirineos centrales, con posibilidad de ser fuertes y persistentes e ir ocasionalmente con tormenta en el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental y Estrecho. La cota de nieve se situará al comienzo del día en torno a 1000/1400 metros en la mitad noroeste y entre 1500/1700m en las sierras del sureste al principio y pudiendo bajar a los 800m en el cuadrante noroeste. Se espera que las islas Canarias también se vean afectadas por el frente en debilitamiento, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas, también posibles de forma aislada en el resto».