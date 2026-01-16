Ni lluvia ni nieve: la AEMET activa la alerta en el País Vasco y pide cuidado por este peligroso fenómeno

La AEMET activa la alerta en el País Vasco y pide que extrememos las precauciones ante un peligroso fenómeno que afectará de lleno este territorio. Los expertos no dudan en lanzar una importante alerta en estos días en los que todo puede ser posible. En especial si tenemos en cuenta que estamos ante un cambio de tendencia que puede marcar la diferencia. Estos días en los que cada detalle cuenta y la realidad siempre puede acabar siendo superior a los peores presagios.

La lluvia ha sido uno de los fenómenos que se ha convertido en un problema en estos días en los que cada detalle cuenta y al final, ha acabado siendo la antesala de algo más. Con la mirada puesta a estos cambios que parece que son una realidad en unas jornadas de plena transformación, todo puede ser posible. Tocará visualizar este tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos dará alguna sorpresa del todo inesperada. Una situación que puede acabar generando más de un cambio de ciclo y que, sin duda alguna, será esencial en estos días.

Ni nieve ni lluvia

La llegada de un frente de gran intensidad puede acabar generando un cambio radical al que tocará enfrentarse. Sobre todo, en estos días en los que todo puede ser posible y al que nos vamos a enfrentar de lleno. Son tiempos de cambios y de estar pendientes de un giro radical para el que quizás no estaremos del todo preparados.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser especial. En estos días en los que el invierno parecerá que vuelve a toda velocidad y lo hará de tal forma que tendremos que empezar a ver llegar un marcado cambio de tendencia.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más, de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en este fin de semana que tenemos por delante. Con la mirada puesta a estos cambios en los que el tiempo acabarán jugando una situación clave.

El País Vasco será una de las zonas más afectadas por un giro radical que puede ser clave y que, tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden ser los que nos harán cambiar de planes.

La AEMET activa la alerta en el País Vasco por este peligroso fenómeno

No sólo debemos preocuparnos por la nieve y la lluvia, hay otros factores que pueden afectarnos de lleno. En especial en estos días en los que tocará estar preparados para afrontar determinadas situaciones que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Predominio de cielos nubosos o cubiertos. Brumas y nieblas matinales dispersas en zonas elevadas de Álava, que podrán aparecer también en los litorales al final del día. Lluvias débiles y chubascos dispersos, que podrán darse de forma ocasional a lo largo de la jornada. Cota de nieve que bajará desde los 1200 metros hasta los 900 metros al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, predominando los descensos ligeros en el litoral, y máximas en descenso generalizado. Viento flojo, con predominio del sur y suroeste por la mañana, que en el litoral rolará a este durante la tarde, y que tenderá a flojo variable al final del día en toda la región».

Siguiendo con la misma explicación: «La formación de unas bajas presiones en el entorno de la Península y Baleares dejará cielos nubosos o muy nubosos en general, con precipitaciones que afectarán principalmente a los litorales noroeste y nordeste y Baleares, pero que también pueden darse débilmente en zonas del interior. La mayor persistencia e intensidad se espera en el nordeste y Baleares y en menor medida en el litoral gallego. Pueden ser de nieve en cotas que irán desde los 1400-1600m en el Pirineo, donde se darán los mayores acumulados, a los 900-1300m en la cordillera cantábrica e Ibérica oriental. Se esperan algunas brumas y nieblas en zonas altas, sobre todo del norte y oeste. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones que pueden ser más fuertes y persistentes en el norte-nordeste de las islas más montañosas. Descenso de las temperaturas, mayores para las máximas en la Ibérica, donde pueden ser notables puntualmente, y más importantes en la mitad oeste para las mínimas, pudiendo ser notables en puntos de la meseta sur. Heladas que afectarán principalmente a zonas altas y de montaña y que pueden ser moderadas en Pirineos y noroeste de Castilla y León. En Canarias pocos cambios, excepto una leve disminución de las máximas. Viento flojo a moderado de dirección variable en el interior de la Península, golfo de Valencia y litoral cantábrico; en otros litorales será moderado, del norte y noroeste en Galicia y Golfo de Cádiz, del oeste en Alborán y de componente sur en Baleares y norte del Mediterráneo. En Canarias viento del norte moderado».