Nivel máximo de aviso en Castilla y León por nieve: la AEMET pide tener mucha precaución

Los expertos de la AEMET piden tener mucha precaución

Llega un nivel máximo de aviso por nieve en Castilla y León

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En el este nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, en el resto intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles dispersas, más probables y generalizadas en zonas de montaña. Cota de la nieve, 700 a 1000 metros. Brumas y bancos de niebla. Temperaturas en descenso, excepto las máximas en zonas del oeste, se pueden dar las mínimas a última hora. Heladas debiles a moderadas, pueden ser localmente fuertes en zonas de montaña de la mitad oeste. Viento del oeste o variable, flojo». Las alertas estarán activadas.

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé un día marcado por el paso de un frente en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probables en el Cantábrico, fachada oriental peninsular y Baleares. Se prevén débiles en general, siendo más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y Pirineos centrales, con posibilidad de ser fuertes y persistentes e ir ocasionalmente con tormenta en el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental y Estrecho. La cota de nieve se situará al comienzo del día en torno a 1000/1400 metros en la mitad noroeste y entre 1500/1700m en las sierras del sureste al principio y pudiendo bajar a los 800m en el cuadrante noroeste. Se espera que las islas Canarias también se vean afectadas por el frente en debilitamiento, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas, también posibles de forma aislada en el resto.

Probables bancos de niebla en entornos de montaña de la vertiente atlántica y meseta Sur. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de interiores de la mitad este peninsular en la fachada atlántica, permaneciendo en general con pocos cambios en el resto. Las mínimas aumentarán en la mitad este y sureste peninsular, ligeros descensos en el noroeste y pocos cambios en el resto. Se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo, y que también afectarán a zonas de la meseta Norte».