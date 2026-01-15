El METEOCAT lo confirma: no va a parar de llover a partir de este día y el aviso es muy serio

No va a parar de llover a partir de este día, Meteocat confirma la peor de las previsiones del tiempo posibles. Es momento de apostar claramente por un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos poner por delante.

Lo confirma el Meteocat

No va a parar de llover a partir de este día

Será mejor que empecemos a preparar el paraguas para estos días. Deberemos estar preparados para afrontar una serie de peculiaridades que acabarán marcando una diferencia importante. Con una serie de cambios importantes que irán llegando poco a poco.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso, aumentando a cubierto, con precipitaciones generalizadas, que serán de nieve a partir de 1300-1500 m. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, excepto en el Pirineo, donde cambiarán poco. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo de componente este, con intervalos de moderado en el litoral». A partir de este sábado vuelven las lluvias con fuerza, hasta entonces: «Cielo con intervalos de nubes muy bajas en el litoral y prelitoral de la mitad norte la primera mitad del día y en los de la mitad sur durante la segunda mitad; cielo poco nuboso o despejado el resto de la jornada y en las demás zonas. Brumas y bancos de niebla por la mañana en la Depresión Central de Lleida y el Ampurdán, que no se descartan en la Depresión Central de Barcelona y el resto del litoral de la mitad norte. Temperaturas en descenso ligero y heladas débiles, o localmente moderadas, en el Pirineo y localmente débiles en el interior de la mitad norte. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, aumentando a moderado en el extremo oriental y cotas altas del Pirineo por la tarde y tendiendo a componente sur en general».

Tal y como nos explican estos expertos, para el resto de España, no sólo en Cataluña, la situación puede ser similar: «La formación de unas bajas presiones sobre la Península y Baleares dejará cielos nubosos o muy nubosos en la buena parte de este territorio con precipitaciones que afectarán principalmente a los litorales e islas, pero que también pueden darse en zonas del interior, sobre todo afectando al alto Ebro e Ibérica norte. La mayor persistencia e intensidad se espera en el nordeste y litoral gallego. Pueden ser de nieve en cotas que irán desde los 500-700m en el Pirineo, donde se darán los mayores acumulados, a los 900-1300m en la cordillera cantábrica. Se esperan algunas brumas y nieblas en zonas altas. En Canarias, cielos con precipitaciones que pueden ser más fuertes y persistentes en el norte-nordeste de las islas más montañosas. Descenso de las temperaturas, mayores para las máximas en el sureste, donde pueden ser notables puntualmente y más importantes en la mitad oeste para las mínimas. Heladas que afectarán principalmente a zonas altas y de montaña y que pueden ser moderadas en Pirineos y noroeste de Castilla y León. En Canarias pocos cambios, excepto una leve disminución de las máximas en las islas más orientales. Viento flojo a moderado de dirección variable en el interior de la Península, golfo de Valencia y litoral cantábrico; en otros litorales será moderado, del norte y noroeste en Galicia y Golfo de Cádiz, del oeste en Alborán y de componente sur en Baleares y norte del Mediterráneo. En Canarias viento del norte moderado».