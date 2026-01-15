La AEMET lo confirma: la nieve vuelve a Madrid y se esperan cinco centímetros de espesor

La nieve vuelve a Madrid, se esperan cinco centímetros de espesor en estas próximas horas, según la AEMET. Los expertos del tiempo están pendientes de estos cambios que pueden acabar siendo especialmente complicados de asimilar. Nos enfrentamos a un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada elemento cuenta, tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas.

Vivimos un invierno en el que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estas jornadas en las que cada elemento puede acabar siendo la antesala de algo más. A las puertas de un fin de semana en el que la actividad puede ser frenética después de esta vuelta a la rutina, nos visitará nada más y nada menos, que la nieve. Este fenómeno que todos queremos ver en invierno, pero acaba siendo especialmente peligroso si tenemos que desplazarnos o salir de casa con unas temperaturas por debajo de lo que sería habitual en estos días.

Lo confirma la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en confirmar un cambio en el tiempo que puede traer a Madrid una sorpresa inesperada en esta recta final de un invierno en el que parece que hemos llegado a lo más alto. Deberemos estar preparados para asumir un nuevo cambio de tendencia que nos sumergirá en lo peor de estos días que nos están esperando.

Tocará ver llegar un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar de convertirse en la antesala de algo más. De una situación del todo inesperada que podría sumergirnos en una serie de cambios de guion para los que quizás no estamos del todo preparados.

Es hora de empezar a pensar en un nuevo cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos por delante, con una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo posible. Con la mirada puesta a esta situación que nos golpeará de lleno, es hora de saber qué nos estará esperando.

La AEMET no duda en darnos una previsión del tiempo que nos acerca a un fin de semana en el que tocará estar pendientes de un giro radical que puede ser esencial que tengamos en cuenta. Una nueva manera de ver llegar determinados cambios a un corazón de España que se prepara para lo peor.

La nieve vuelve a Madrid y se esperan cinco centímetros de espesor

Se esperan cinco centímetros de espesor con una nieve que vuelve a Madrid y se convertirá en una de las grandes protagonistas de estos días que tenemos por delante y a los que nos vamos a enfrentar en breve. Este fin de semana veremos como el tiempo cambia y de esta estabilidad se pasa a un destacado giro radical.

Tal y como explican los expertos de la AEMET desde su web: «Cielo poco nuboso tendiendo pronto a nuboso o cubierto. Brumas y nieblas matinales en el centro y sur de la Comunidad. Precipitaciones y chubascos dispersos por la tarde y generalizados a partir de la noche. Cota de nieve en torno a 1200 metros. Temperaturas mínimas sin cambios en la Sierra y en ligero descenso en el resto; máximas en descenso en la Sierra y ligero en el resto. Heladas débiles en la Sierra. Viento flojo variable arreciando y rolando a flojo y moderado del suroeste al final de la mañana». Las alertas estarán activadas: «Nevadas a partir de 1000 y 1200 metros en la Sierra».

Para el resto de España la situación no es muy distinta: «Una borrasca al noroeste de la Península con uno de sus frentes cruzándola, junto con vientos húmedos atlánticos dejarán un día marcado por la inestabilidad, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que, avanzando de oeste a este, acabarán por afectar a la mayor parte del territorio peninsular, si bien, siendo poco probables en la fachada oriental, extremo nordeste y Alborán con cielos poco nubosos al principio tendiendo a nuboso. Tampoco se esperan en Baleares, con nubosidad baja matinal tendiendo a despejar. Las lluvias serán más abundantes en Galicia, con probabilidad de ser fuertes y persistentes en su extremo occidental. Nevará en montañas de la mitad norte a partir de 1200/1500 metros con posibles acumulados significativos en puntos de la Cantábrica, Ibérica y Sistema Central. En Canarias, cielos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. Se prevén nieblas matinales en amplias regiones de la vertiente atlántica, así como en Baleares, Ebro y depresiones del nordeste. Es probable que sean más densas y extensas en regiones de la meseta Sur y Baleares.Las temperaturas descenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península y Baleares, permaneciendo con pocos cambios en Canarias. Se darán heladas débiles en áreas de montaña de la mitad norte y del sudeste peninsular y en zonas de la meseta Norte, también posibles en el este de la Sur».

Las alertas las activa la AEMET en estas zonas: «Probables precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Galicia. Rachas muy fuertes de viento de componente sur en Galicia, área cantábrica Y Pirineo occidental».