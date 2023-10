A sus 44 años, David Bisbal puede presumir de tener una trayectoria impecable que le ha convertido en uno de los artistas más queridos de España. Recientemente se ha sentado en un conocido plató de televisión para desvelar algo que ha dejado sin palabras a sus seguidores.

Hay una canción que le catapultó a lo más alto, pero confiesa que ha terminado harto de interpretarla. Haciendo gala de la sinceridad que siempre le ha caracterizado, ha aportado todos los datos. Eso sí, a justificado su respuesta para que el público entienda su postura y no le acuse de forma injusta.

David Bisbal entiende que sus fans puedan estar sorprendidos, pero recuerda que lleva demasiados años encima de los escenarios y todo el mundo le pide el mismo tema. Antes de desvelar cuál es debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. David Bisbal no ha dejado de crear desde que salió de ‘Operación Triunfo’, por eso su intención es que la audiencia valore todos sus trabajos por igual. Su último disco se llama ‘Me siento vivo’ y lo ha presentado en un mítico programa de televisión.

David Bisbal desvela qué canción no soporta

David Bisbal reconoce que ha encontrado la fórmula del éxito. Tiene tres temas que consiguen revolucionar a sus seguidores, por eso los deja para el final de sus espectáculos. Independientemente del último disco que haya sacado, el artista regala sus canciones clásicas porque sabe que es lo que el público espera de él. No obstante, reconoce que estuvo más de una década sin cantar una de ellas porque terminó hartándole. Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de esta noticia y todo hace pensar que marcará un antes y un después en la trayectoria de Bisbal encima de los escenarios.

«Estuve más de 10 años sin cantar ‘Bulería’ o quizá más», empieza diciendo en ‘El Hormiguero’. Después ha explicado que se dio cuenta de que era un trabajo que removía muchos sentimientos, por eso lo volvió a incluir en su repertorio. «Ahora acabo los conciertos con ‘Ave María’, ‘Bulería’ y ‘Corazón Latino’ y se vuelven locos», le ha explicado a Pablo Motos.

La sinceridad de Bisbal

David Bisbal ha aprovechado para hablar de la circunstancia personal que está atravesando con su padre. Lleva años luchando contra el Alzheimer y ha querido compartir en qué momento se encuentra. «Ya no me reconoce. Ni a mí ni a mis hermanos. A veces, tampoco a mi madre que siempre está con él. Ya nos hemos ido acostumbrando, pero fue duro, sobre todo la primera vez que no te reconoce», ha declarado al respecto. José, así se llama su progenitor, era uno de sus mayores fans.

Fiel a su estilo

‘El Hormiguero’ le ha servido de excusa a David Bisbal para mostrar su faceta más desconocida. Ha hablado de los problemas que tiene su familia a causa del Alzheimer y también de sus gustos encima del escenario. Ha sido totalmente sincero y ha quedado demostrado que, a pesar del paso de los años, sigue siendo fiel a su estilo. Lo más importante es que siempre tiene en cuenta los gustos de su querido público.