«Se te parte el alma»: David Bisbal se sincera en ‘El Hormiguero’ sobre la salud de su padre

David Bisbal ha sido el primer invitado de la semana de El Hormiguero con una visita muy especial en la que dejó momentos muy emotivos sobre su vida. Uno de ellos, el más especial, ha sido el que ha protagonizado al hablar de su padre, enfermo desde hace años.

El almeriense está en unos días de grandes estrenos, ya que el pasado 28 de septiembre publicó Me siento vivo, su nuevo disco, y el próximo 17 de octubre se podrá ver un documental sobre su carrera y su vida en Movistar+. Un buen motivo para visitar la casa de Trancas y Barrancas, las hormigas más gamberras de la televisión.

Aunque sus entrevistas suelen estar llenas de buenos momentos y risas, también hubo tiempo para un momento emotivo como fue el hablar de Pepe, su padre. «Cuando hablas con tu padre, Pepe, que sufre alzhéimer. ¿Te reconoce o no siempre?», preguntó el valenciano.

Por desgracias, David reconoció que la enfermedad está ya muy avanzada: «Ya no me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano… A veces tampoco a mi madre, que siempre está con ella». Pese a que la familia se mantiene unida, los cierto es que no están siendo momentos fáciles: «Nosotros ya nos hemos ido acostumbrado, pero es duro la primera vez que no te reconoce… Se te parte el alma. Empiezas a notar que no conoce ni a sus nietos. Es durísimo».

En medio de este momento, el presentador de El Hormiguero recordó que el padre del cantante «sí se acuerda de su época de boxeador», momento en el que Bisbal recordó una anécdota entrañable: «Se acuerda muchísimo. Y se acuerda perfectamente de que es almeriense». Esto lo aprovecha para gastarle algunas bromas al decirle que es granadino, pero rápido contesta que es de almeriense, un dato que su cabeza no ha querido borrar todavía.

«Dentro de la nostalgia, hay momentos graciosos. En ellos trato de cobijarme. Es durillo, pero es cierto que Pepe ha sido una persona muy bromista durante toda su vida y tratamos de recordarlo así», comentó.

Este es uno de los motivos por los que David Bisbal para cada vez más tiempo en España junto a su mujer Rosanna Zanetti y sus hijos. Al igual que su compañera de profesión Shakira, el invitado de El Hormiguero está centrado en el cuidado de su padre y en intentar pasar el mayor tiempo posible con él y el resto de su familia siempre que el trabajo se lo permite.