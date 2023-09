Famosos con Alzheimer y famosos que han muerto este año por alzheimer

El Alzheimer es una enfermedad que afecta a la memoria y que empeora con el paso del tiempo. No tiene solución y lamentablemente ha arrastrado a muchos famosos. Este año han muerto dos rostros conocidos a causa de este problema: María Teresa Campos y Carmen Sevilla. También hay otros que están luchando, como por ejemplo el mítico actor Bruce Willis.

El “problema cognitivo” de María Teresa Campos

Terelu Campos y Carmen Borrego mantuvieron intacta la privacidad de su madre hasta el final. Todo el mundo estaba especulando sobre el estado de salud de María Teresa Campos y Terelu no tuvo más remedio que reconocer que la presentadora «tenía un problema cognitivo». No dio demasiadas explicaciones, pero el público entendió que estaba luchando contra el Alzheimer. Lamentablemente esta enfermedad ha terminado con ella. En sus últimas semanas apenas quería comer y estaba débil, pero su entorno estuvo a su lado en todo momento.

La lucha de Carmen Sevilla

Carmen Sevilla empezó a luchar contra el Alzheimer en 2009 y su familia decidió ingresarla en un centro especializado en 2015. A partir de ese instante, las noticias sobre la actriz generaban mucha repercusión. Su hijo y heredero universal, Augusto Algueró, no consentía que hubiese imágenes de su madre en circulación porque quería que el público le recordase como la gran estrella que siempre fue. Consiguió su objetivo, pero es cierto que su comportamiento no le sentó bien a todo el mundo, pues había gente que quería visitar a Carmen en la residencia y no podía. Augusto solamente permitía visitas del entorno más cercano.

El padre de David Bisbal

Hace unos meses David Bisbal recibió un reconocimiento que le llenó de orgullo: le nombraron hijo predilecto de Almería y de Andalucía. En su discurso de tuvo un gesto hacia su padre, quien también está luchando contra el Alzheimer.

«El primer agradecimiento quiero que sea para mi padre, que desgraciadamente hace un tiempo que, aunque sigue estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente en el cual ya no nos reconoce a ninguno. Bueno, solamente a Mari, mi madre, a la que ama con todo su corazón. Y desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo a Don José Bisbal Carrillo». El cantante ha abordado este tema en profundidad en un documental que ha grabado sobre su formidable trayectoria.

¿Qué enfermedad tiene Concha Velasco?

Igual que Carmen Sevilla, Concha Velasco está viviendo en una residencia. Su hijo, el famoso director de teatro Manuel Velasco, reconoció que su madre necesitaba estar atendida las 24 horas del día. Todo el mundo pensó que era una cuestión de movilidad, pero Terelu Campos hizo saltar las alarmas. En su momento reconoció que se sentía identificada con el proceso que estaba atravesando Manuel, por eso nadie sabe a ciencia cierta qué anomalía tiene Velasco. Lo único que está claro es que es la gran dama de la interpretación y que siempre será la mejor actriz de teatro de España.

Bruce Willis y su demencia frontotemporal

La familia Willis ha confirmado el diagnóstico del actor, de hecho su hija ha dado datos exactos. «He sabido que algo andaba mal desde hace mucho tiempo. Comenzó con una vaga falta de respuesta que la familia atribuyó a la pérdida auditiva. Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y a veces lo tomé como algo personal», empezó diciendo. Después de visitar a los mejores médicos obtuvieron la respuesta que estaban buscando: el artista padece demencia frontotemporal.