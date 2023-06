La anécdota más bonita de Carmen Sevilla con un joven dependiente: «Sus niños pasaban mucho frío»

Una bonita anécdota ha sido publicada por un usuario en redes sociales donde contó su encuentro con la célebre actriz Carmen Sevilla. El internauta relató cómo conoció hace años a la artista cuando este trabajaba como dependiente en El Corte Inglés de la calle Princesa en Madrid. «Como mi jefe era su sobrino me hizo acompañarla toda la mañana», afirma.

Pues yo también tengo mi anécdota con Doña Carmen Sevilla: hace muchos años(1999 creo) trabajé una navidad en El Corte Inglés de la calle Princesa en Madrid y Doña Carmen vino dos veces a comprar y como mi jefe era su sobrino me hizo acompañarla toda la mañana + — EGF (@nmetalica) June 27, 2023

El usuario narra que ella no iba a los grandes almacenes para comprar jamones o cestas de navidad sino para comprar jerséis y bufandas para «sus niños». «Me iba contando que eran para donar a asociaciones, que sus niños pasaban mucho frío», dijo.

Ahora bien, lo que más destaca el antiguo dependiente es que en aquel momento «no había cámaras ni periodistas» para decir lo que había donado. Además recuerda que la actriz tenía los tobillos hinchados pero que aún así estuvo eligiendo jerséis toda la mañana.

Por último rememora un detalle que Carmen Sevilla tuvo con él al irse en taxi. «Yo se que mi sobrino no os deja coger propinas pero si te la doy directo a tu bolsillo tu no has cogido nada», le dijo la actriz al darle 5.000 pesetas.

«Y ya. La vi un par de veces más y siempre vino a lo mismo y la acompañé arriba y abajo del Corte inglés pero las siguientes veces le pedí que no me diera propina y la gastara en sus niños (la culpa me pudo). Y obvio siempre sonriendo y super amable con todos».

Fallecimiento

Carmen Sevilla falleció este martes a los 92 años de edad, víctima del Alzheimer que sufría desde 2009 y de una neumonía por la que era ingresada hace poco más de un día. María del Carmen García Galisteo dio su último suspiro después de que el pasado domingo tuviera que ser trasladada desde el centro geriátrico en Aravaca en el que residía, a un hospital madrileño, debido a complicaciones en su estado de salud. La actriz se fue rodeada únicamente de sus seres queridos más allegados, una decisión que tomó hace años su único hijo, Augusto Algueró.

Su estado de salud habría experimentado una alarmante caída en picado, confirmada en voz de su propio representante, Luis Méndez, hace algún tiempo, cuando preocupó a todos al asegurar que «Carmen Sevilla ha sufrido un gran deterioro físico, tanto físico como mental. Ya no puede comer sola. Está todo el tiempo sedada y con una sonda gástrica». Unas informaciones muy poco esperanzadoras y que hablaban a las claras de la gravedad de su situación. Ya no conocía a nadie ni era consciente de quién entraba o salía de su habitación.