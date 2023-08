Ni se te ocurra hacer esto al volante. Es muy típico y puede acabar fatal

A la hora de conducir hay que tener claro que siempre se deben poner todos los sentidos en ello, toda la atención, para así evitar distracciones y reaccionar con seguridad y garantías ante cualquier imprevisto en la carretera. Hay algo que todos hacen al volante y que no deberías hacer ya que puede acabar fatal, y si sigues leyendo lo descubrirás… ¡mucho cuidado con hacerlo!

Ni se te ocurra comer o beber conduciendo

Para ponerse al volante hay que estar en plenas facultades de hacerlo, ya que no sólo es tu vida la que está en juego, también la de cualquier persona que viaje en tu vehículo o que circule por la calle, tanto si va en otros vehículos como caminando. Comer o beber conduciendo es una de las acciones más habituales de cuantas llevan a cabo los conductores, distracciones que pueden salir muy caras, por muchos motivos.

Especialmente en trayectos largos siempre puede dar sed o hambre, pero en esos casos lo recomendable es parar, tomarse algo y volver a ponerse en carretera, pero nunca, bajo ningún concepto, hacerlo mientras se conduce. El artículo 18 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial es muy claro al respecto de las distracciones al volante, entre las que se encuentra comer o beber conduciendo: “el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”.

Según ese artículo, si un conductor es sorprendido por un agente de la Guardia Civil comiendo o bebiendo, deberá enfrentarse a una sanción, ya que con las manos ocupadas en una comida o una bebida no se está en condiciones de controlar el vehículo. Además, la DGT deja claro que «no llevar las manos al volante puede ser motivo de infracción leve», y si con una estás bebiendo o comiendo, no la tienes en el volante.

La multa por comer o beber conduciendo es de 80 euros si se considera que la infracción es leve, ya que puede darse el caso de que con esa acción se cree una situación de riesgo, lo que podría elevar la sanción hasta los 200 euros.

Sí es cierto que, analizando el reglamento palabra por palabra, no aparece en ningún lado «comer o beber», pero teniendo en cuenta que eso supone no tener las manos al volante, lo cual sí figura clarísimamente, entonces es obvio que no está permitida ninguna acción que implique quitar las manos del volante, ya sea comer, beber, mandar un mensaje o cualquier otra.