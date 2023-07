La DGT desvela toda la verdad: los casos en los que los radares no te pueden multar por conducir rápido

Si hay algo que todos los conductores tienen claro cuando se ponen al volante son los límites de velocidad fijados por la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, esto no significa que todos los respeten, ya que las multas por exceso de velocidad son las más frecuentes. En 2022, la DGT interpuso 3,7 millones de sanciones por este motivo. Ahora bien, hay una serie de casos en los que los radares no te pueden multar por ir rápido.

Los principales métodos mediante los cuales se identifican a los conductores que circulan superando la velocidad máxima permitida en la vía son: radares, agentes de movilidad y helicópteros. La DGT utiliza diferentes tipos de radares: fijos, móviles y de tramo. Estos se suelen colocar en zonas clave donde los conductores pueden circular rápido, en vías peligrosas o en puntos de tramos de accidentes.

Más allá de las sanciones, conducir con exceso de velocidad es muy peligroso: «La velocidad excesiva o inadecuada ejerce una influencia muy negativa sobre tus capacidades para conducir y te expone con mucha facilidad a situaciones de alto riesgo. La probabilidad de morir o sufrir lesiones graves permanentes es mucho mayor», alerta la DGT.

Situaciones en las que no te pueden multar por conducir rápido

Aunque no es nada habitual, puede darse el caso de que el radar esté averiado y no registre la velocidad exacta por un fallo del aparato. De ser así, no se produciría la multa.

Otro de los motivos por los que puedes librarte de una multa por exceso de velocidad es que el radar contradiga la señalización que previamente marcaba el fin de un tramo con una determinada velocidad máxima.

Si te llega una multa de tráfico por circular superando la velocidad máxima permitida, una de las primeras cosas que debes verificar es que contenga, al menos, dos fotografías del vehículo tomadas desde distintos ángulos.

A esto hay que sumar que los radares contemplan un cierto margen de error. Recientemente, la DGT ha reducido el margen de error de los radares: 3 kilómetros por hora para los fijos y 5 kilómetros por hora para los móviles.

Y, por último, cabe señalar que, además de fallar el propio radar, también puede hacerlo la persona de la DGT que se encarga de redactar la sanción. Un error al poner los datos del conductor o de la matrícula puede hacer que no recibas la multa correspondiente.

Por último, recuerda que debes circular a la velocidad permitida no solo para evitar una multa, sino para no poner en peligro a todos los usuarios de la vía.