Una muerta y más de 30 heridos, entre ellos varios españoles, por la borrasca ‘Claudia’ en Portugal

Una mujer británica de 85 años ha fallecido y más de treinta personas han resultado heridas, entre ellas varios españoles, este sábado 15 de noviembre a causa del fuerte temporal que afecta al Algarve, en Portugal, provocado por la borrasca Claudia, que ha dejado intensas lluvias y fuertes rachas de viento en la región.

El comandante de distrito de operaciones de emergencia de Faro, Vítor Vaz Pinto, ha explicado que la víctima mortal se encontraba en un camping de la zona de Albufeira, afectado por un pequeño tornado que provocó graves daños materiales. «Lo que se sabe de la víctima mortal es que es de nacionalidad británica, tiene 85 años y es de sexo femenino», ha detallado Vaz Pinto.

En el mismo camping, además de la fallecida, se han registrado dos heridos graves y tres leves, mientras que en un hotel cercano se contabilizaron 29 heridos leves. Cuatro han sido trasladados al Hospital de Faro para su evaluación y tratamiento. En total, solo en Albufeira se han confirmado 28 heridos, incluidos dos graves y dos leves, con víctimas de nacionalidad portuguesa, española y británica.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha expresado su solidaridad con los familiares de la víctima mortal y lamentó la tragedia causada por la depresión Claudia.

El primer ministro, Luís Montenegro, ha destacado la rápida y eficaz actuación de los equipos de Protección Civil. «Ante un fenómeno extremo en Albufeira, Protección Civil ha reaccionado con toda su capacidad y la mayor celeridad posible durante esta semana tan exigente en términos climáticos», ha señalado Montenegro en un mensaje en redes sociales.

Las autoridades meteorológicas portuguesas habían emitido alertas naranjas y rojas por viento y lluvias en el Algarve, y se prevé que la depresión Claudia continúe provocando condiciones adversas en las próximas horas. La combinación de fuertes vientos y precipitaciones intensas ha generado riesgos de inundaciones, caída de árboles y desprendimientos, lo que ha complicado las labores de rescate y asistencia a los afectados.

Los servicios de emergencia continúan evaluando la magnitud de los daños y realizan trabajos de limpieza y reparación en las zonas más afectadas. Las autoridades locales han insistido en extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de seguridad para proteger la vida de los ciudadanos y minimizar nuevos incidentes.