Muere María Branyas, la mujer más longeva del mundo, a los 117 años

María Branyas, la mujer más longeva del mundo, ha fallecido este martes a los 117 años en Olot (Gerona) donde vivía en una residencia desde hacía años. Horas antes de su muerte, María publicaba un mensaje a través de su perfil de X (anteriormente Twitter) en el que decía que su hora ya estaba «cerca».

«Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conoce, allí donde vaya seré feliz, pues de algún modo os llevaré siempre conmigo».

“I quan la meva veu calli amb la mort, el meu cor et seguirà parlant d’amor” (Tagore).

Em sento feble. S’acosta l’hora. No ploreu, no m’agraden les llàgrimes. I sobre tot no patiu per mi. Ja em coneixeu, allà on vagi serè feliç, doncs d’alguna manera us portaré sempre amb mi. — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) August 19, 2024

De la misma forma, la familia de Branyas ha querido trasladar a todos los seguidores de María su muerte. «María Branyas nos ha dejado. Ha muerto como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor.

Hace unos días nos decía: ‘Un día me iré de aquí. No volveré a probar café, ni a comer yogur, ni a mimar al Hada…, dejaré también mis recuerdos, mis reflexiones…’».

i deixaré d’existir en aquest cos. Un dia que desconec, però que està molt a prop, aquest llarg viatge haurà acabat. La mort em trobarà gastada d’haver viscut tant, però vull que em trobi somrient, lliure i satisfeta.” La recordarem sempre pels seus consells i la seva bondat. — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) August 20, 2024

Branyas, que vivía en la residencia de Santa Maria del Tura en Olot, nació el 4 de marzo de 1907 y era la persona de más edad del mundo por delante de la japonesa Tomiko Itooka, que nació el 23 de mayo de 1908, y que ahora recibirá su título como la persona más lengeva del planeta.

Hija de inmigrantes españoles en Estados Unidos, María Branyas nació en San Francisco en 1907, superó dos guerras mundiales, una pandemia (que la convirtió en la persona de más edad en superar el Covid 19). En su última entrevista en Olot televisión, durante la celebración de su 113 cumpleaños, respondió que el secreto de su longevidad era la siguiente: «Pensar, rezar y ya está. No creo que haya secreto. La vida que tienes, una buena naturaleza, vivir cosas buenas».