La metedura de pata de María Pombo que revela la verdad de su embarazo

El embarazo de María Pombo sigue dando mucho que hablar, incluso meses después de que la noticia se hiciera pública. La influencer se encuentra viviendo uno de los momentos más especiales de su vida junto a su marido, Pablo Castellano, y sus dos hijos, Martín y Vega. Sin embargo, ha metido la pata y ha revelado un detalle que hasta ahora se mantenía en secreto: la fecha aproximada del nacimiento de su tercera hija, algo que ha sorprendido a muchos de sus seguidores. Nosotros tenemos todos los detalles y podemos adelantar algo: os vais a quedar sin palabras.

En un primer momento, María Pombo no quería dar detalles sobre su embarazo, pero terminó cambiando de idea. Con el paso del tiempo, la creadora de contenido reveló el sexo del bebé y el nombre elegido: Mariana. Desde entonces, ha ido mostrando con orgullo la evolución de su embarazo, aunque ha procurado mantener ciertos aspectos en la intimidad. No obstante, un pequeño descuido en uno de sus vídeos ha bastado para despejar una de las grandes incógnitas: cuándo nacerá la pequeña.

La metedura de pata de María Pombo

Durante su última estancia en Casa Vaca, la residencia familiar que poseen en Cantabria, María compartió un vídeo con sus seguidoras en el que hablaba de los planes de futuro. En un momento de la conversación, mencionó que «esta será la última vez que vengamos antes de que nazca Mariana, porque ella nacerá a finales de diciembre». Una frase aparentemente inofensiva, pero que ha servido para confirmar lo que muchos sospechaban: la influencer dará a luz en las últimas semanas de 2025, probablemente coincidiendo con las fechas navideñas.

Esta confesión ha obligado al matrimonio a modificar sus planes. Su intención era celebrar la Navidad en Casa Vaca, pero se han visto obligados a modificar su hoja de ruta. Ante la cercanía del parto, han decidido permanecer en Madrid, donde María podrá contar con todos los recursos médicos necesarios y evitar cualquier desplazamiento de riesgo.

¿Qué significa el nombre de Mariana?

Este suceso ha reavivado el interés por el nombre elegido para la niña, que no ha sido escogido al azar. Mariana, según explicó la propia María en redes, es un nombre que le transmite dulzura y fuerza a partes iguales. Su origen es hebreo y está formado por dos nombres de profunda tradición religiosa: María, que significa «amada de Dios», y Ana, derivado de Hannah, que se traduce como «Dios es misericordioso». Por tanto, Mariana puede interpretarse como «la amada por un Dios misericordioso». Una combinación poco común, elegante y llena de simbolismo, que además tiene una larga historia vinculada a la realeza europea.

Entre las mujeres más célebres que llevaron este nombre figura Mariana de Austria, reina consorte de España en el siglo XVII y madre del rey Carlos II. Este dato ha llamado la atención de los seguidores de la influencer, quienes han destacado que el nombre, además de su carga espiritual, posee un aire de distinción y tradición. En el ámbito de la personalidad, se dice que quienes llevan este nombre suelen ser reservadas, sinceras, leales y trabajadoras, rasgos que, curiosamente, definen también a María Pombo, quien se ha ganado su lugar en el mundo digital gracias a su constancia, naturalidad y sentido familiar.

Un bebé muy deseado

Desde el inicio de su carrera, María ha conseguido construir un personaje público que se muestra natural y sofisticado a partes iguales. Esa autenticidad le ha permitido conectar con un público muy amplio, que celebra con ella cada logro personal. Su embarazo no ha sido una excepción. Aunque en ocasiones ha preferido mantener silencio ante ciertos comentarios, ha compartido algunos detalles con sus seguidores, como los síntomas de los primeros meses o la emoción de sus hijos al saber que tendrían una nueva hermana. «Martín está encantado y Vega todavía no lo entiende del todo, pero le da besitos a la tripa», contaba entre risas hace unas semanas.

A medida que se acerca el nacimiento, la empresaria ha optado por bajar el ritmo de trabajo. A pesar de que sigue involucrada en sus marcas y campañas, ha confesado que ahora prioriza el descanso y los momentos tranquilos en familia. La llegada de Mariana coincide, además, con una etapa de estabilidad personal y profesional para la pareja. Pablo Castellano continúa centrado en su empresa de reformas y diseño, mientras María disfruta de la consolidación de su marca de moda, que no deja de crecer. Juntos han logrado construir un hogar sólido y una familia que se ha convertido en referente de unidad y cariño.

En los últimos meses, María ha recibido innumerables muestras de afecto de sus seguidoras, que siguen su embarazo casi como si fuera el de una amiga. Ella, por su parte, no deja de agradecer el cariño y ha querido compartir su felicidad sin perder su habitual prudencia. Por ese motivo, se ha descuidado y ha desvelado cuándo dará a luz, pero no se arrepiente de su error.