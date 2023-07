Meghan Markle quiere desplumar a Harry: el dineral que le pide por el divorcio

El príncipe Harry se ha visto envuelto en una nueva polémica que podría cambiarlo todo. Ya no hay vuelta atrás. Hace unos años podía controlar a los medios, pero ahora cualquier periodista que descubra algo sobre su vida privada tiene libertad para contarlo. Él ha participado en el juego. Su familia no ha entendido sus últimos movimientos, aunque varios medios británicos aseguran que existe una explicación. Harry no estaría tan expuesto por voluntad, estaría expuesto por necesidad. Supuestamente atraviesa una crisis económica que ha terminado afectando a su relación con Meghan Markle.

Los rumores de crisis llevan sonando con fuerza mucho tiempo, a pesar de que todavía no hay una confirmación oficial. Es un secreto a voces. La prensa americana asegura que el principe Harry está viviendo en un hotel. La Casa Real británica le ha exigido que ponga las cartas sobre la mesa y que aclare cuanto antes la situación porque las sospechas no dejan de crecer, pero él todavía no ha dado el paso final. Se resiste a emitir un comunicado contando qué está pasando. ¿Por qué hay tanto misterio?

El dineral que exige Meghan Markle

El periodista Tom Bower, uno de los profesionales que más información maneja sobre este tema, asegura que la situación es más complicada de lo que parece. “Han comenzado a hacer vidas separadas y Meghan se estaría cansando de Harry”. Esa es la razón por la que no han celebrado su quinto aniversario de boda. Llevan mucho tiempo sin interactuar por las redes sociales, cuando era una práctica muy habitual en ellos. Eso sin contar el momento clave.

La ‘kiss cam’ de la NBA les pilló en un partido, en una de sus últimas apariciones juntos. Harry se acercó a Meghan para darle un beso y ella se quitó, no estaba receptiva. Para muchos esto es la confirmación que tanto reclama el público, aunque ya hay muchos que dan por hecho la ruptura. Es más, ha salido publicado que la actriz le está reclamando a su marido una gran cantidad de dinero por el divorcio. No se conforma con cualquier cosa porque siente que ha renunciado a su carrera por él.

80 millones de dólares

Meghan Markle recibió muchas críticas cuando empezó su relación con el príncipe Harry. Trabajaba de actriz y tuvo que renunciar a su carrera porque era incompatible con las exigencias de la Casa Real británica. Ahora es ella la que exige una indemnización por este esfuerzo que hizo. Según varios medios, reclama 80 millones de dólares. Esta cantidad estaría reflejada en una supuesta demanda de divorcio que ha acabado viendo la luz. No solo eso, Meghan también reclama la custodia de sus hijos Archie y Lilibet Diana.

Las presiones de la Familia Real

El príncipe Harry no solo tiene que luchar contra Meghan Markle, nuevamente está enfrentado a su familia. Le han pedido que mande un comunicado para aclarar la situación, pero él se niega porque considera que es un asunto privado. Ahí está la polémica. El público no entiende que haya escrito un libro y haya protagonizado una serie en Netflix y ahora sea tan pudoroso con un asunto que inevitablemente va a terminar viendo la luz.