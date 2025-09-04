María Pombo responde a una ‘hater’ y los aplausos se escuchan en toda España: «Hay que…»

Una vez más, en OKDIARIO tenemos información sobre una polémica protagonizada por la familia Pombo. En esta ocasión, la persona que ha provocado el revuelo es María, el miembro más destacado del clan. Todo ha sucedido de forma casual, mientras enseñaba una pequeña reforma que ha realizado en su domicilio de Madrid. Su casa ha marcado tendencia en diferentes ocasiones y, con buena intención, decidió mostrar el cambio que había hecho en una estantería. La ha pintado de color verde y ha colocado cuadros y velas a modo de decoración, pero sus seguidores le han propuesto que ponga libros. En ese momento, la empresaria ha reconocido que no le gusta leer y ha lanzado un mensaje que ha hecho saltar todas las alarmas.

«Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer», ha empezado diciendo sin pensar en el escándalo que había desatado. Como era de esperar, cientos de usuarios se han puesto en contacto con ella para atacarla y para reprocharle su comportamiento. Cada vez son más los que piensan que, teniendo en cuenta su posición mediática y social, tendría que utilizar su altavoz para dar visibilidad a la cultura. Sin embargo, Pombo cree que le han hecho esta petición con un tono equivocado y ha decidido responder a una de sus haters con voz firme.

«La manera que tenéis algunos de llevar todo a los extremos, ofenderos tanto y juzgar, pero bueno, cada uno con lo suyo y diré que he notado poca compresión para lo mucho que leéis de ciertas personas. Al principio del vídeo digo no me gusta leer, pero sí digo que me gusta leer ciertas cosas que me parecen interesantes. No sé si son libros suficientemente intelectuales para la gente que sí que es amante de la lectura, pero, al fin y al cabo, son libros», ha dicho. Media España ha aplaudido sus palabras y ya valorado que María esté haciendo un esfuerzo para escuchar las críticas constructivas.

La mujer de Pablo Castellano ha explicado que algunos de sus fans le han recomendado obras que pretende leer durante el otoño y está convencida de que cambiará de idea. Agradece que le hagan abrir los ojos, pero ha pedido que nadie cruce los límites del respeto porque ella jamás ha hecho nada con intención de hacer daño. De esta forma, María ha empezado su cambio y se encuentra bastante ilusionada. Pero, ¿por dónde va a empezar? «Son todos muy parecidos, pero bueno, este tipo de libros sí me gustan porque siento que aprendo y que implemento en mi vida», le responde a un seguidor que le ha preguntado por los títulos que se ha comprado.

Los libros preferidos de María Pombo

María Pombo lleva más de diez años siendo una de las principales voces de Internet. Gracias a la importante labor que ha realizado sus redes sociales, se ha convertido en una empresaria influyente y sus decisiones generan tendencia prácticamente en el acto. La ropa que luce en sus eventos se agota al instante, los restaurantes a los que acude se vuelven muy populares y los lugares que visita se llenan de turistas de un momento a otro. Por ese motivo, no es de extrañar que los libros que ha mencionado durante su último post hayan ganado tanto peso. La creadora de contenido ha explicado: «Los tengo en mi mesilla porque si leo, leo en un momento de irme a la cama o de tranquilidad». Después, ha revelado cuáles son sus lecturas favoritas.

Como decimos, la influencer ha dado marcha atrás y ha matizado sus palabras poco después, explicando que, aunque no es una gran lectora de novelas, sí recurre de vez en cuando a ciertos títulos que le aportan herramientas prácticas para su vida diaria. De hecho, compartió una lista con algunos de sus favoritos, entre los que se encuentran La vida es bonita, La palabra exacta, Hábitos atómicos, Actitud positiva y Tu mentalidad de buena suerte.

Sobre el último que hemos mencionado, Pombo destacó que le marcó especialmente, hasta el punto de tenerlo lleno de subrayados porque encontraba ideas que le resultaban útiles. Confesó que no lo ha terminado, pero lo considera un libro fácil de retomar en cualquier momento porque se puede leer por capítulos. Además, reconoció que su selección literaria sigue una misma línea temática, ya que son obras enfocadas al crecimiento personal y la motivación, un estilo que asegura disfrutar porque siente que aprende e incorpora hábitos positivos en su día a día.

No obstante, después del revuelo que hemos detallado en líneas anteriores, está abierta a abrir su mente para probar con otros géneros y demostrar que cualquier persona es capaz de dar marcha atrás en caso de haber cometido un error. Eso sí, los buenos resultados se consiguen desde el respeto y no desde la exigencia, tal y como ha recalcado a lo largo de todo este conflicto mediático.