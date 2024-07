Liada histórica del hijo de Madonna: se va de casa y le llueven las críticas

No corren buenos tiempos para la Reina del Pop. La situación de David Banda, el hijo de Madonna que asegura rebuscar comida en la basura para matar el hambre, es muy delicada. No porque esté falto de nada, sino por la indecencia de presentarse como un vecino más del Bronx, el barrio de Nueva York donde la mayoría de su gente vive por debajo del umbral de la pobreza. Todo esto mientras al otro lado del río Harlem, su madre le espera con los brazos abiertos y un patrimonio de 865 millones de dólares.

David Banda tiene 19 años decidió probar en su propia carne lo que es ser un «juguete roto». En su cuenta de Instagram publicó: «Vivir la experiencia de ser las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura». El problema es que estamos hablando de uno de los herederos más importantes del momento, por eso hay gente que está tan dolida.

¿Qué piensa Madonna de la polémica sobre su hijo?

David dado la cara por Madonna, asegurando que le permite hacer todo aquello que no infrinja las normas: «Mi madre me apoya mucho. Ella siempre me apoyó. ¡Soy muy feliz con mi vida y no vivo en la calle ni muriendo de hambre!»

Los expertos creen que David tiene un vacío difícil de llenar. Lo que sí ha conseguido es ser el centro de atención y esto puede haber subido su autoestima. Cada ves tiene más cosas en común con su progenitora, ahí se ve cómo la ciencia tiene razón en eso de que el peso de la genética no pesa tanto en nuestra personalidad. Madonna adoptó a David en el orfanato Home of Hope de Malawi en 2006, cuando él tenía 13 meses de vida.

No comparten ADN, pero la propia reina del pop ha reconocido que es el hijo con el que más tiene en común. «Siento que me entiende. Tiene más de mi ADN que cualquier otro de mis hijos». Aunque no sea en vena, lleva la carga de la excentricidad, su misma pasión por la moda, el talento musical y una complicidad evidente cada vez que aparece con la guitarra o bailando con ella en un concierto.

La relación especial de David Banda y Madonna

La cantante contó que notó una conexión especial en cuanto le vio en el orfanato. Se había quedado huérfano de madre al poco de nacer y padecía malaria y neumonía. Sus hermanos habían muerto a una edad temprana a causa de una infección. Por una serie de irregularidades solventadas después, la adopción no se oficializó hasta 2008. Madonna ya era madre de Lourdes León y Rocco Ritchie. Más adelante adoptó a otras tres niñas, también en Malawi. «Criarlos es una obra de arte», dijo.

David Banda ha demostrado ser una persona de extremos. Desde su adopción, su vida ha sido una mezcla de lujos y desafíos personales. A pesar de crecer rodeado de privilegios, siempre ha buscado experimentar la vida de una manera que muchos consideran innecesariamente dramática. Su reciente actuación de rebuscar comida en la basura no solo ha generado indignación, sino también una reflexión sobre el impacto de la crianza en un entorno de opulencia desmedida.

Lluvia de críticas para el hijo de Madonna

Los críticos argumentan que la acción de David no es más que una burla hacia aquellos que realmente luchan por sobrevivir en el Bronx. La diferencia entre elegir vivir en la pobreza como una experiencia temporal y estar atrapado en ella por falta de opciones es significativa. Esta disparidad ha sido subrayada por las críticas que han inundado las redes sociales desde que el joven publicó su desafiante mensaje en Instagram.

Muchos se preguntan cómo una persona tan altruista como Madonna maneja este comportamiento errático de su hijo. La relación de David con su madre siempre ha sido objeto de especulación y comentarios públicos, y este incidente solo ha intensificado las miradas críticas hacia la familia.

Madonna, conocida por su amor incondicional hacia sus hijos y su tendencia a permitirles una gran libertad, ahora enfrenta la tarea de abordar este comportamiento de manera que refleje tanto el amor como la disciplina.

Mientras algunos seguidores defienden el derecho de David a explorar su identidad y experimentar la vida a su manera, otros consideran que sus acciones son insensibles e irrespetuosas. La controversia subraya un problema mayor: la desconexión entre aquellos que tienen el privilegio de elegir y los que no.