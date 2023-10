La hija de Madonna deja a todos con la boca abierta: lo que hace no es normal

Madonna está de plena actualidad por dos motivos y uno tiene más importancia que otro. En primer lugar debemos destacar que el artista está involucrada en su gira ‘The Celebration Tour’, un evento muy esperado por el gran público.

Tampoco podemos olvidar que su nombre ha vuelto a sonar con fuerza debido a unas declaraciones que ha hecho Cher. Para entender el origen del conflicto hay que remontarse a 1991, cuando Cher dio unas declaraciones que no dejaban en buen lugar a su compañera. «Ella actúa como una mocosa mimada todo el tiempo. Y me parece que cuando alcanzas el tipo de aclamación que ella ha alcanzado, y puedes hacer lo que quieras, deberías ser un poco más magnánima y un poco menos cabrona», dijo exactamente.

Cher ha vuelto a lanzar un ataque que los fans de Madonna no han tardado en denunciar. Insiste en que ha intentado tener buena relación con la artista, pero su comportamiento, según su punto de vista, es muy complicado. «Hay algo en ella que no me gusta. Es mala. Eso no me gusta», comenta en una entrevista reciente. «Recuerdo haberla invitado a mi casa un par de veces, porque Sean Penn y yo éramos amigos, y ella era muy grosera con todos». Este tema se ha convertido en noticia, pero hay otra razón por la que el público está hablando de Madonna.

La hija de Madonna deja a todos sin palabras

Estere, la hija de Madonna, ha participado en ‘The Celebration Tour’ y ha dejado a todos con la boca abierta. Tiene una hermana gemela llamada Stella y siempre ha disfrutado de cierta notoriedad, pero lo último que ha pasado ha aumentado su peso mediático. La joven impactó a los 18.000 fans que estaban disfrutando del concierto practicando un tipo de baile muy famoso en la comunidad LGTBI: el voguing. Es un tipo de arte que se hizo muy popular en los años 80, concretamente en el barrio neoyorquino de Harlem.

La heredera de Madonna sorprendió a todos con unos movimientos propios de una estrella. Su vida a unos tacones de infarto y con miles de ojos puestos en ella, Estere se desenvolvió con soltura y estuvo a la altura de su madre. Los fans se han lanzado a las redes sociales para destacar su gran talento. Todo sucedió durante la canción ‘Don’t Tell Me’.

Estere tiene detrás una historia brillante

La joven artista y su hermana Setella fueron adoptadas por Madonna hace diez años en Malaui. Su madre biológica falleció en el parto y la cantante les dio una segunda oportunidad. Estere disfruta de una estrecha relación con su familia y en concreto tiene un vínculo especial con Lourdes León, hija biológica de Madonna. El padre de Lourdes se llama Carlos y mantuvo una relación sentimental con la diva del pop.

Madonna implica a toda su familia

Estere se ha convertido en la protagonista del momento gracias al espectáculo improvisado que ha dado en Londres, pero solo es el principio. Madonna otras citas importantes: Bélgica, Dinamarca, Suecia y España. En nuestro país actuará en el Palau San Jordi de Barcelona, el 1 y 2 de noviembre. Se espera que su familia participe de una forma u otra en el espectáculo, pero de momento no hay demasiados detalles.