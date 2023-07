Así es la familia de Madonna: cuatro hermanos, tres hermanas y seis hijos

La salud de Madonna ha convertido a la cantante en la protagonista del momento. Todo el mundo le conoce como ‘la reina del pop’, pero realmente es una gran desconocida. ¿Quién se esconde detrás de la estrella? Tiene a sus espaldas una familia estupenda que está pendiente de ella. Cuatro hermanos, tres hermanos y seis hijos están pendientes de todo lo que ocurre.

Hace una semana ingresó en el hospital por una infección desconocida. Alguien que forma parte de este clan ha roto el silencio para contar qué está pasando. Esta fuente prefiere no desvelar su identidad, pero ha reconocido algo: la preocupación es real.

“Nos estábamos preparando para lo peor”, empieza diciendo este misterioso familiar. Asegura que los seis hijos de la cantante estaban bastante alterados porque no sabían qué sucedía. Los médicos solamente les dijeron que tenían que hacer pruebas antes de dictar sentencia. “No sabíamos si lograría superar este problema de salud”. Afortunadamente todo ha salido bien y Madonna ya está fuera de peligro.

Dos de sus hijos están al límite

Ha salido publicado que David Banda y Rocco Ritche están más preocupados que el resto porque son mucho más sensibles. Les han visto pasear por Nueva York con el rostro bastante serios. ¿Cómo se encuentran el resto? También están muy pendientes de todo, aunque ellos han tenido menos protagonismo porque han sido más discretos. Lourdes, Mercy James y las gemelas Stella y Estere están en un discreto segundo plano. Siempre han tenido menos peso mediático y ahora lo agradecen porque pueden ayudar a su madre en la intimidad.

La hija mayor de Madonna es la más famosa porque mantiene una relación sentimental con Carlos León, un entrenador bastante conocido. El público le conoce como Lola, pero realmente se llama Lourdes. Ha protagonizado una campaña de moda para Stella McCartney, así que en cierta forma su carrera también tiene repercusión, pero es cierto que intenta mantener las distancias con los medios.

Madonna recibe un toque de atención

Los hermanos de la diva le han dado un toque de atención. Creen que ha cruzado los límites y que se ha exigido demasiado. “Esto ha sido una llamada de atención para Madonna, que cree que es inmortal y se ha exigido mucho a sí misma para prepararse para la gira”, declara una persona que tiene mucha relación con el clan. La infección que le ha llevado al hospital podría estar relacionada con su estilo de vida. Tiene mucho trabajo y no puede abarcar tanto. Está preparando una gira mundial.

Madonna tuvo problemas con uno de sus hermanos

La artista tiene siete hermanos y en la actualidad mantiene una relación estrecha con todos, pero no siempre fue así. Hace unos años tuvo problemas con Martin. Supuestamente él empezó a tener demasiados celos, Madonna intentó hablar con él y no llegaron a un acuerdo. El paso del tiempo sanó las heridas y ahora mantienen un vínculo muy especial. Todos han estado pendientes de las novedades de ‘la reina del pop’. La preocupación era máxima y no le han dejado sola.