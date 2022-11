Karlos Arguiñano suelta la bomba: le confirma a su mujer por qué no quiere volver

Karlos Arguiñano ha soltado la bomba, le ha confirmado a su mujer el motivo por el que no quiere volver a Telecinco. Durante décadas este cocinero ha enseñado al país sus recetas con fundamento, platos de cuchara o de tenedor de los de toda la vida, con su propio toque personal. Ver cocinar a Arguiñano es todo un placer que quizás no se repita en televisión, su mujer sabe qué ha pasado para que este genio culinario de 74 años decida no salir en un programa.

Karlos Arguiñano confirma a su mujer por qué no quiere volver a Telecinco

La cadena que los últimos tiempos nos ha permitido per a Karlos Arguiñano cocinar es Atresmedia, es parte de quién es ahora y no del pasado. A sus 74 años el cocinero más famoso de la televisión ha tomado una decisión que nos afecta a todos. Dejaremos de ver sus recetas fuera de contrato por un motivo.

Arguiñano que recientemente ha presentado un nuevo libro de recetas, uno de esos que hay que tener listo en la cocina, no quiere ni escuchar el nombre de Telecinco. A pesar de que fue su casa durante unos años, a principios del año 2000, hasta 2010, ya no forma parte de este canal. Tiene contrato con Atresmedia, la Sexta y Antena 3, son las cadenas en las que lo podremos ver, pero nunca en Telecinco.

Con la reciente marcha de Paolo Vasile, recibió una inesperada llamada. El propio Vasile le llamó para que se dejará entrevistar por Bertín Osborne, para el especio, tu casa es la mía. Algo que no consiguió ni él mismo. Al parecer, Arguiñano le dejó claro que no pisará Telecinco. Según explicó: “no puedo ir a Telecinco. Me han invitado a ir a muchos sitios, pero a otras cadenas no puedo ir. Incluso a las mías, Antena 3 y La Sexta, a veces digo que no”.

De momento, ha desvelado que no quiere retirarse y así lo ha comunicado a los suyos. Si Joe Biden puede ser presidente de los Estados Unidos con 80 años, él podrá hacer una tortilla de patatas o una sopa de ajo con 74. Con su sentido del humor característico y sabiendo que nunca se prepara nada, es todo un fenómeno televisivo. De momento, podremos verlo cocinar en la televisión, pero no sabemos hasta cuando, con lo cual, merece la pena que disfrutemos y apuntemos sus recetas.