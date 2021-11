El drama familiar de Karlos Arguiñano: su mujer no sale de casa

Karlos Arguiñano ha revelado la complicada situación por la que pasa su familia. Aunque estamos acostumbrados a verle siempre haciendo bromas e intentando hacer sonreír a la audiencia con sus chistes y chascarrillos, lo cierto es que en estos momentos su círculo más íntimo no lo está pasando bien. En declaraciones a la revista Semana, el chef ha confesado que su mujer apenas sale de casa, ya que está muy asustada por las consecuencias de la pandemia. Según ha contado, María Luisa tiene verdadero pánico a un contagio y, por eso, extrema las precauciones y procura no relacionarse con nadie, hasta el punto de que aún vive como si hubiera estado de alarma. Una situación que está siendo muy complicada para toda la familia, a pesar de que Arguiñano intenta volver a la normalidad poco a poco: “se nos está haciendo muy largo, esta historia está siendo dura de verdad. Luisi, mi mujer, no sale de casa por la pena”, ha confirmado. De hecho, asegura que incluso le critica porque él sale de casa más de lo que ella cree que es necesario: “me dice ‘tú sales mucho”, ha contado.

Este estado de alarma voluntario no es el único cambio que el matrimonio ha experimentado en su vida últimamente. A raíz de esto, apenas mantienen contacto con su familia y esto se hace difícil. Llevan casi un año sin ver a sus nietos, aunque residen en la misma ciudad y lo considera muy llamativo. Sin embargo, no parece que por ahora las cosas vayan a cambiar ya que la actitud de María Luisa es radicalmente diferente a la que mantenía antes de la pandemia: “mi mujer ha sido capitana toda la vida”, asegura el chef sobre ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karlos Arguiñano (@karguinano)

Esta nueva realidad en su vida le ha hecho hacer una importante reflexión. Arguiñano considera que es muy importante aprovechar al máximo cada instante y no dejarse nada por hacer, ya que nunca sabes lo que puede pasar: “ahora que voy para los 73 años, ya os aviso, y más concretamente en este momento, aprovechad cada minuto de vuestra vida. No dejéis nada para mañana”, recalca el cocinero.

A pesar de que en este momento las medidas ya están bastante más relajadas y poco a poco se está retomando la normalidad de antes de la pandemia, para muchas personas esta vuelta a la rutina está siendo muy complicada, sobre todo por toda la situación que se ha vivido. A este respecto, el chef, que siempre se ha caracterizado por ser muy optimista y ver el lado positivo de las cosas, intenta ayudar a sus seres queridos, en especial a su mujer, para que vea la situación con su misma perspectiva, aunque no siempre lo consigue. Tanto él como su mujer están muy unidos a su familia y esperan que pronto todo mejore y el riesgo termine para poder volver a una vida normal.