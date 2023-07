Jota Peleteiro y su caos sentimental: copia a Sergio Ramos para salir de su agujero negro

El último revuelo que ha salpicado a Jota Peleteiro está en boca de todos. Ha decidido seguir los pasos de Sergio Ramos, pero su situación sigue siendo igual de complicada. Nunca se ha sentido cómo estando en el centro de la polémica y ahora no tiene más remedio que soportar ciertos comentarios. Su separación de Jessica Bueno está siendo bastante complicada. Incluso llegó a acusar a la modelo y a su nuevo novio de estar aprovechándose de él para vivir con ciertas comodidades. Sin embargo, Jessica no ha hablado de la separación en ningún medio y está centrada en su carrera.

¿Lo último que ha pasado? Que Jota está intentando salir del agujero centrándose en otros aspectos de su vida, como por ejemplo en su faceta como hombre de negocios. Ha copiado al marido de Pilar Rubio y tiene una empresa igual que la suya, pero antes de dar más datos debemos tener en cuenta una cosa. El ex de Jessica Bueno se retiró en 2022 del fútbol y lo primero que hizo fue dejar claro que no iba a quedarse de brazos cruzados.

Las palabras de Jota Peleteiro

Jota Peleteiro ha ganado mucho dinero en el mundo del deporte. Era un buen jugador y fuera del campo las marcas se interesaban por él, le ofrecían productos y era imagen de muchas empresas. Siempre ha sido muy activo. Por eso cuando anunció que se retiraba dejó claro que no iba a descansar. Aprovechó el tiempo para invertir en negocios y en ampliar su patrimonio. ¿Qué tiene que ver en todo esto Sergio Ramos? El andaluz le ha servido de inspiración. Gracias a él ha pensado invertir en la cría de caballos, un proyecto tan lujoso como rentable.

“Quería mantener en la memoria lo feliz que he sido durante años. Tenía miedo de seguir jugando al fútbol y no llevarme ese recuerdo de mi etapa profesional. No quería jugar solo por dinero y sin motivación: me parecía dejar de respetarlo”, explicó Jota después de retirarse. “Llevaba doce o trece años siendo profesional, podría haber seguido otros cinco o seis años ganando mucho dinero, pero me habría estado engañando a mí mismo”.

Su única salvación en estos momentos

Jota no ha tenido mucha suerte en el amor, pero en el terreno profesional nunca ha tenido problemas. Está orgulloso del camino que ha seguido y sabe que ha tomado la mejor opción: diversificar su fortuna. Lo que nadie sabía era que había copiado a Sergio Ramos, quien también tiene una mente muy potente para hacer negocios.

Una de sus empresas más rentables es King Jota Galicia SL, que tiene una misión muy clara. Se dedica a la “gestión, la representación, el asesoramiento y el entrenamiento de deportistas”. También tiene otra función: “Las actividades relacionadas con la compra y venta de terrenos y edificaciones, promoción de edificaciones y prestación de servicios de intermediación en el mercado inmobiliario”.

Una mala relación con Jessica Bueno

Jota está teniendo mucha suerte en sus empresas, pero su situación sentimental no es buena. Jessica Bueno no se lo está poniendo fácil. El deportista no quiere que su vida privada esté en boca de todos y no lo consigue porque la modelo es un rostro muy potente en la crónica social.