Fue en octubre de 2022 cuando Jota Peleteiro (32) anunció oficialmente su retirada del futbol tras más de un año sin equipo. Lo hizo en una entrevista para un conocido portal deportivo, en la que confesó que el principal motivo que lo había llevado a tomar esa decisión era que había perdido la ilusión por este deporte. «Quería mantener en la memoria lo feliz que he sido durante años. Tenía miedo de seguir jugando al fútbol y no llevarme ese recuerdo de mi etapa profesional. No quería jugar solo por dinero y sin motivación: me parecía dejar de respetarlo», expresó. «Llevaba doce o trece años siendo profesional, podría haber seguido otros cinco o seis años ganando mucho dinero, pero me habría estado engañando a mí mismo», añadió.

Desde entonces, son muchas las especulaciones que giran alrededor del deportista y, más concretamente, de su nueva vida profesional. ¿A qué dedica su tiempo Jota Peleteiro?

Jota Peleteiro durante una escapa a Ibiza / Gtres

El ex canterano céltico se dedica ahora a la cría de caballos y al mundo empresarial, donde cuenta con hasta cinco marcas a su nombre. La primera de ellas, King Jota Galicia SL, dedicada, en sus propias palabras, a la «gestión, la representación, el asesoramiento y el entrenamiento de deportistas», así como a «las actividades relacionadas con la compra y venta de terrenos y edificaciones, promoción de edificaciones y prestación de servicios de intermediación en el mercado inmobiliario»; la creó en el año 2017 y cuenta en la actualidad, con una beneficio anual de más de veinte mil euros.

En marzo del año pasado, cuando todavía mantenía una relación sentimental con Jessica Bueno (32), la madre de sus dos hijos, José Ignacio y Alejandro, de siete y dos años respectivamente, Jota registró Rammalloc Innovation Corporation y Rammalloc Sports. La primera de ellas se dedicada a la prestación a sociedad de grupo, «de asistencia y soporte en relación los servicios administrativos y contables», mientras que la segunda, está orientada a la «prestación a sociedad del grupo, de asistencia y soporte en relación con los servicios administrativos y contables». En ambos casos, Jota ocupa el cargo de administrador único.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro en una celebración / Gtres

Y aun hay más. A principios de año, el ex futbolista pasó a formar parte del grupo publicitario y de representación artística, 194 management SL. Asimismo, y más recientemente, este mes de junio, Jota se ha dado de alta junto a un socio anónimo, a Gro In Desarrollos SL, dedicada a la «fabricación de componentes electrónicos, de ordenadores y equipos periféricos y de equipos de telecomunicaciones». Según la revista Lectura, para este proyecto Jota habría desembolsado cerca de 400.000 euros.

Sin duda, una actividad que dejaría en fuera de juego a la tristeza del coruñés por su reciente ruptura con Miriam Gurutze, con quien llegó incluso a comprometerse hace escasas semanas. Fue en la tarde del pasado día 24 cuando Miriam hizo pública su nueva situación sentimental a través de un comunicado en su perfil de Instagram: «Para evitar posibles malos entendidos, Jota Peleteiro y yo queremos informar de que hemos decidido terminar nuestra relación», rezaba el escrito.