Parecía la relación idílica, pero nada más lejos a la realidad. Justo cuando se cumplía un mes desde que anunciaran su compromiso nupcial, Miriam Gurutze y Jota Peleteiro ponían punto final a su relación. Fue concretamente este viernes cuando se conoció la noticia después de que la modelo, con quien se relacionó al ex futbolista, curiosamente, cuando todavía no había anunciado el fin de su matrimonio con Jessica Bueno (32) tras más de siete años juntos y dos hijos en común; hiciera compartiera un breve pero conciso comunicado en sus redes sociales. «Para evitar posibles malos entendidos, Jota Peleteiro y yo queremos informar de que hemos decidido terminar nuestra relación», rezaba el escrito.

Acto seguido, Miriam decidía desactivar su cuenta de Instagram en un intento, quizás, de disminuir la magnitud que sabía que cobraría la noticia. Sin embargo, en estos momentos, la joven ha retomado su actividad pese a que no existe, eso sí, rastro del centrocampista gallego. Por su parte, Jota, que tomaba la misma decisión de alejarse del universo 2.0, todavía permanece inactivo.

Miriam Cruz y Jota Peleteiro / Instagram

Por el momento, se desconocen los motivos que podrían haber llevado a la ya ex pareja a tomar caminos separados más allá de la explicación en el programa Fiesta de Telecinco, que hace escasas horas habría dado Gurutze en exclusiva. «Me ha querido trasladar que una relación tiene que tener unos buenos cimientos y que la base de esos cimientos no se puede construir sobre el caos, que es lo que es ahora mismo Jota Peleteiro en su vida», ha contado el periodista Kiti Gordillo.

Unas palabras tan encriptadas como las publicadas este domingo por Jessica Bueno aprovechando su último post. La ex de Kiko Rivera, que parecía ajena a las últimas informaciones sobre su ex, podría haber querido dar una lección de humildad o quizás de karma a los ya inexistentes tortolitos, después de desplazarse a la playa de Arrugunaga, en el municipio de Getxo, en Vizcaya, con motivo del día de San Juan y sus tradicionales hogueras, que sirven en muchos casos, para seguir con rituales de purificación personal. «Bajo los ojos para evitar mirarlo, como si fuera el sol, pero lo veía, como el sol, incluso sin mirarlo», ha escrito junto a una instantánea de ella misma en el lugar.

Dirigida o no al padre de dos de sus hijos, la publicación y, especialmente, la frase, ha despertado todo tipo de reacciones entre los usuarios del universo 2.0 apenas uno minutos después de ver la luz. «Empatice contigo desde el minuto 1 con todo este revuelo. Desde entonces te sigo y he descubierto una mujer de 10, guapa, inteligente, protectora con sus hijos, que sin dar declaraciones ni escándalos, ni entrar al trapo, lo dice todo», señala un internauta. «Siempre he pensado que una mujer no puede construir su felicidad con las lágrimas de otra, así que si no les funcionó, se lo tienen muy bien merecido. El karma existe y hay que ver la prisa que se da a veces», señala otro.