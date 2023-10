Inma Cuesta habla claro sobre su nueva faceta como madre de dos hijos: así es su vida ahora

El 1 de enero de 2023, Inma Cuesta anunció en sus redes sociales una noticia muy especial para ella. Según contó, se había quedado embarazada y su familia estaba a punto de crecer. Mantiene una relación sentimental estable con Ángeles, quien también se dedica al mundo del espectáculo, pero prefiere desarrollar su trayectoria detrás de las cámaras. Muy celosa de su intimidad, Inma apenas dio detalles, se limitó a confirmar que estaba esperando un bebé. Su último movimiento ha sorprendido mucho porque la actriz nunca cruza ciertos límites que para proteger su vida privada.

Inma Cuesta ha explicado cómo es su nueva faceta de madre. Tiene dos hijos y ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram que ha resuelto todas las dudas. Nadie puede negar que es una de las actrices más famosas de España, pero cuando se apagan los focos se transforma en una mujer completamente normal y eso es lo que ha dejado claro. Cuesta ha compartido una instantánea muy especial para ella. «Autorretrato de: La vida de madre», ha escrito en la publicación.

La faceta de Inma Cuesta como madre

Haciendo gala de la prudencia que siempre le ha caracterizado, Inma Cuesta ha dado algunos detalles de su faceta maternal. No quiere profundizar en el asunto para no tener problemas relacionados con su intimidad, pues su pareja no quiere saber nada de las cámaras. Sin embargo, la actriz está atravesando una de las mejores etapas de su vida y quiere compartirla con sus seguidores, o un público que nunca le ha dado la espalda y le ha ayudado a convertirse en una estrella. «Hemos formado una familia preciosa», declaró después de dar a luz a su segundo bebé.

Inma ha trazado bien los límites y por eso ningún paparazzi se entromete en su vida privada. Esto ha hecho que poco a poco vaya cogiendo confianza y esa es la razón por la que está ofreciendo ciertos datos que resultan muy interesantes. Según ha contado, la maternidad le ha generado «un amor absolutamente incondicional». Pero no solo eso, en una ocasión llegó a hablar de Ángeles, la madre de sus hijos.

Las palabras de Inma sobre su pareja

A pesar de que no es lo habitual, Inma Cuesta habló abiertamente de su pareja para aclarar que estaban viviendo un momento especial después del nacimiento del segundo bebé. Sin cruzar las líneas rojas que había marcado previamente, Cuesta anunció: «Estamos muy contentas». Después de estas palabras no volvió a pronunciarse sobre el asunto, pues tiene por costumbre y no profundizar en su vida privada delante de la prensa.

El discurso que lo cambió todo

Inma Cuesta recogió un premio en el Festival de Cine de Alicante y ha sido la primera vez que le ha mandado un mensaje público a su pareja. «Gracias a los pilares de mi vida por ser mi raíz y mi inspiración, a mi familia, mis padres y mis hermanos. Y a mi amor, por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más», dijo exactamente. Después de estas palabras ha intentado esquivar las preguntas de los reporteros qué hacían alusión a las mismas.