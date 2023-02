La vida de los concursantes de Operación Triunfo no ha sido fácil. Eran artistas anónimos que de un momento a otro se convirtieron en grandes estrellas. La fama sobrepasó a muchos de ellos y no son pocos los que han terminado hablando mal del concurso. Esta ocasión es diferente. Una de las participantes no ha dicho nada en contra del programa, pero sí ha desvelado su gran secreto personal. Estamos hablando de Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de la segunda edición.

Ainhoa consiguió el premio final, aunque el paso de tiempo no ha sido justo con su talento. Es cierto que ha protagonizado grandes proyectos, pero su carrera es bastante más discreta que la de algunos de sus compañeros. Recientemente ha dado una entrevista para hablar de los aspectos más desconocidos de su vida. Ha confesado cosas realmente sorprendentes, como por ejemplo que sufrió acoso escolar. Está escribiendo un libro autobiográfico y ha prometido que lo contará todo.

Ainhoa guarda un buen recuerdo de Operación Triunfo

La cantante, antes de empezar a hablar de su libro de memorias, ha dejado claro que no tiene ningún reproche que hacerle a sus jefes de Operación Triunfo. Asume que su carrera ha sido diferente a la que han llevado otros rostros, como pueden ser David Bisbal o Chenoa. Sin embargo, cree que todo responde a situaciones circunstanciales. Está convencida de que el público le adora y esa es la razón por la que ha decidido escribir su autobiografía.

Ainhoa Cantalapiedra prefiere no pensar en las consecuencias de sus declaraciones. Ella es muy discreta y no está acostumbrada a llamar la atención por su vida personal. El problema es que necesita contar lo que lleva tanto tiempo callando. Tendrá que pagar un precio: contestar a las preguntas de los periodistas, pero se sentirá mucho más libre. En primera instancia ha desvelado que fue víctima de una violación cuando era tan solo una niña. Este hecho le ha marcado el resto de su vida, por eso es tan tímida.

Sus compañeros de Operación Triunfo no sabían nada

La artista se ha quitado un peso de encima al confesar su secreto. Ha estado mucho tiempo callada y ha llegado a la conclusión de que autocensurarse no sirve de nada. Ella es la víctima y se merece ser escuchada. También sabe que su relato va a ayudar a muchas mujeres u hombres que hayan pasado por lo mismo. Ese es su objetivo. Sincerarse e intentar servir de ejemplo de superación para otras víctimas. Ella ha hecho un gran esfuerzo por salir adelante y lo ha conseguido.

“Fui víctima de bullying y me violaron cuando era pequeña. Son experiencias muy dolorosas que me han ayudado a construir mi fortaleza actual”, declara en una entrevista que recoge Pronto. Sus palabras han provocado toda una revolución. No es la primera concursante de Operación Triunfo que desvela un trauma, aunque en esta ocasión no tiene nada que ver con el programa. Ainhoa solo ha tenido palabras de agradecimiento. Piensa que tuvo mucha suerte de contar con el altavoz que tuvo en TVE.

Ainhoa Cantalapiedra sorprende con sus nuevas declaraciones

Ainhoa ha dejado claro que ha derrotado a sus fantasmas del pasado. “Ya no vivo en el drama porque he dejado atrás el victimismo. Soy humana, reconozco el dolor, lo proceso y lo vivo, pero no me arrastro por él”, ha comentado. Una vez más ha demostrado que su talento no conoce fronteras. Dentro de muy poco sabremos todo lo que ha pasado gracias a su libro.