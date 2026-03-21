El giro radical de la borrasca Therese que nadie esperaba: la AEMET confirma el desplome térmico que llega de forma inminente

La AEMET confirma el desplome térmico que llega a de forma inminente en estos días en los que la borrasca Therese hará acto de presencia. Estamos viviendo un tren de borrascas que no se detiene y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca en unas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de conocer lo que puede acabar pasando en unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo la antesala de algo más. Es momento de saber qué dice la AEMET ante un desplome térmico que llega de forma inminente. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Nadie esperaba el giro radical de la borrasca Therese

La borrasca Therese nos hará descubrir un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Será el momento de apostar en estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial.

Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta de una manera muy diferente. Un momento que nos sumergirá de lleno en una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve.

Por lo que, quizás tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que, sin duda alguna, tendremos que visualizar en estos días en los que cada detalle contará. Es momento de conocer lo que puede pasar en unos días en los que cada elemento puede ser esencial.

Este tiempo que quizás hasta el momento no esperaríamos se ha acabado convirtiendo en la antesala de algo más. De un importante cambio que llega con una primavera que puede ser esencial. Es hora de saber qué pasará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial y sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar.

La AEMET confirma el desplome térmico que llega

Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a un fin de semana en el que todo puede ser posible. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «El viernes seguirán perdiendo grados los termómetros en la mayor parte del país. Este descenso será especialmente intenso en regiones del interior y del oeste peninsular como Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. En algunas capitales de provincia como es el caso de Madrid o Cuenca, las máximas se quedarán por debajo de los 15 ºC de máxima. En zonas de Castilla y León, La Rioja y Aragón las máximas oscilarán entre los 15 y los 17 ºC».

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La borrasca Therese dejará una situación de inestabilidad en las islas Canarias, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, tormentas ocasionales y posible granizo. Se prevén acumulados significativos con intensidades fuertes, incluso localmente muy fuertes, en las islas de mayor relieve, sobre todo en su vertiente suroeste; los acumulados serán menores en las islas más orientales. Nevará en cotas altas de las islas por encima de 2000-2400m. En menor medida, Therese también afectará a la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles o moderadas, en forma de chubasco, en la mitad sur peninsular, Ceuta, Melilla y sistema Central que, con baja probabilidad, podrían afectar ocasionalmente a otros puntos, salvo en Baleares, el extremo nordeste y en el Cantábrico, donde habrá cielos poco nubosos o con intervalos. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, meseta sur y zonas de Alborán, predominando los ascensos en el resto de la Península, sobre todo en el oeste. Mínimas en general con pocos cambios o ligeros descensos, sobre todo en el noroeste, Cantábrico y litorales del sureste, y ligeros ascensos puntuales en el cuadrante nordeste. Pocos cambios térmicos en las islas. Habrá heladas débiles en el Pirineo y en la Ibérica. Soplará viento de componente este en la Península y Baleares, flojo en general; será moderado durante la primera mitad del día y con posibles intervalos fuertes en los litorales del sur peninsular. En el norte de la Península el viento rolará a componente norte y arreciará en los litorales del noroeste. En Canarias soplará viento fuerte del suroeste con rachas muy fuertes».