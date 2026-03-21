Adiós a los planes de sol en Semana Santa: el aviso urgente de los meteorólogos que ya tiene en vilo a toda España

Este aviso urgente de los meteorólogos tiene en vilo a toda España, los planes de sol en Semana Santa pueden cambiar por completo. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de elementos que pueden acabar siendo esenciales para organizar estas vacaciones. Tocará empezar a tener en consideración ciertos elementos que van de la mano. Con la mirada puesta a un giro radical que podría llegar en cualquier momento y que realmente puede ser clave que tengamos en mente.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con ciertos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más, es hora de conocer qué es lo que pasará en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Es hora de conocer lo que nos espera con unos planes en Semana Santa que podrían acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que todo puede ser posible. Antes de salir de Semana Santa debemos tener en cuenta lo que puede pasar en estos días.

Semana Santa se despide de los planes de sol

Lo que más queremos esta Semana Santa es disfrutar de unos planes de sol que pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos está esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Es momento de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que realmente cada detalle contará y lo hará de forma que hasta el momento no sabíamos que podríamos depender tanto de un sol y de una estabilidad que los expertos parece que van descartando por momentos.

Será el día de empezar a pensar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. De unos cambios que pueden ir llegando poco a poco y sin duda alguna, acabarán marcando unas jornadas en las que cada elemento será esencial que tengamos en mente.

Antes de hacer planes o de empezar a ilusionarnos con estos días de playa que queremos que lleguen, quizás antes de lo establecido, nada mejor que conocer lo que pasará en breve.

Tiene en vilo a toda España este aviso urgente de los meteorólogos

Los meteorólogos lanzan un aviso urgente ante lo que está por llegar, un importante cambio de tendencia que puede ser esencial. Es hora de saber lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Los expertos de la AEMET no dudan en advertir de lo que puede pasar. Desde el canal de El Tiempo nos explica que: «Con la mirada puesta ya en la Semana Santa, los primeros mapas de tendencia comienzan a dibujar cómo podría comportarse la atmósfera en España durante esos días festivos. Según las previsiones a medio plazo, las precipitaciones se situarían en general dentro de lo habitual para estas fechas en buena parte de la Península. Sin embargo, algunas zonas del sur y del área mediterránea, así como en los archipiélagos podrían registrar valores ligeramente más lluviosos de lo normal, lo que podría traducirse en episodios de lluvia algo más frecuentes en esos territorios».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «En cuanto a las temperaturas, los modelos señalan que podrían situarse ligeramente por debajo de la media climática todo el país. Esto no significa necesariamente frío intenso, pero sí un ambiente algo más fresco de lo habitual para estas fechas. En resumen, los primeros escenarios apuntan a una Semana Santa con un tiempo bastante primaveral: temperaturas algo más suaves de lo normal y precipitaciones en general dentro de lo esperado, aunque con mayor probabilidad de lluvias en algunos puntos del sur y del Mediterráneo. No obstante, al tratarse todavía de tendencias a varias semanas vista, la previsión concreta para cada día y cada región se irá afinando conforme nos acerquemos a esas fechas».

De momento una de las zonas más afectadas de estas lluvias de estos días pueden cambiarlo todo: «El comportamiento de Therese sobre el archipiélago no destaca solo por su intensidad, sino por su duración. La borrasca permanecerá entre 4 y 5 días cerca de las islas, generando un episodio prolongado de inestabilidad. Se esperan rachas de viento superiores a los 100 km/h, lluvias persistentes y un notable temporal marítimo, con olas de entre 4 y 6 metros en amplias zonas costeras. Las precipitaciones más importantes se concentrarán en las vertientes suroccidentales, especialmente en La Palma y Tenerife, donde los acumulados podrán superar los 300 litros entre el jueves y el domingo. No todas las zonas recibirán la misma cantidad de lluvia. El relieve jugará un papel clave. El norte y nordeste de las islas quedarán más al margen, sobre todo en las occidentales, donde el efecto orográfico limitará las precipitaciones».