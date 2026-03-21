Hoy, 21 de marzo de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos nubosos en el sistema Ibérico, mientras que en el resto del territorio el cielo estará mayormente poco nuboso o despejado al final del día. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será flojo o en calma. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Zaragoza se presenta despejado y sereno, como si se desperezara lentamente al amanecer. Con temperaturas que rondan los 6 grados en las primeras horas, la sensación térmica se mantendrá fresca, pero a medida que avance la jornada, el termómetro alcanzará los 19 grados, ofreciendo un respiro cálido. La brisa suave del sureste, con una velocidad de 5 km/h, acariciará la piel, haciendo que el ambiente se sienta agradable, aunque la humedad, que puede llegar a ser notable, podría dar una sensación algo pesada.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 19:16. Sin embargo, no hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones. La tarde se presentará ideal para pasear, con temperaturas que se mantendrán agradables y un cielo que seguirá luciendo despejado. Así, Zaragoza se vestirá de luz y calidez, invitando a todos a disfrutar de su belleza en esta jornada primaveral.

Calatayud: nubes grises y lluvias intermitentes

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 4 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 3 grados. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y la probabilidad de lluvia se incrementa, dejando entrever un panorama de lluvias intermitentes.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con temperaturas que apenas alcanzarán los 14 grados y una humedad que puede llegar al 75%. Las ráfagas de viento superarán los 30 km/h, lo que sumará un toque de agitación al ambiente. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede ser caprichoso y cambiar en un instante.

Tarazona: cielo despejado y ambiente sereno

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 16 grados. Aunque no se esperan lluvias, el viento soplará de forma leve, aportando una sensación de frescura en las horas más templadas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La suavidad del tiempo invita a salir y aprovechar el ambiente sereno que caracteriza a esta jornada.