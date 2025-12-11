Fundación Endesa, reconocida como referente por su transparencia y su contribución social

El sector fundacional tuvo este jueves un nuevo punto de reflexión en Madrid con la presentación de la segunda edición del informe “La reputación en fundaciones corporativas”, un análisis impulsado por Villafañe con el apoyo de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) y la colaboración de Fundación Endesa, Fundación Abertis, Fundación ONCE y Fundación Telefónica. El estudio profundiza en los valores, atributos y prácticas que definen a una fundación corporativa excelente, sustentada en cinco pilares: transparencia, gobernanza, impacto, visibilidad e innovación.

En esta edición, el informe destaca a Fundación Endesa en el ámbito de la transparencia por la claridad y disponibilidad de su información pública, así como en impacto social y alcance de sus proyectos, además de su capacidad de transformación.

El acto de presentación, celebrado en el Espacio Fundación Telefónica, reunió a representantes de múltiples entidades y especialistas del ámbito empresarial, consolidándose como un espacio de diálogo en torno a la transparencia, la gobernanza, el impacto, la visibilidad y la innovación.

La apertura del acto corrió a cargo de Pilar García Ceballos-Zúñiga, presidenta de la AEF, e Isabel Salazar, directora general de Fundación Telefónica, quienes destacaron la importancia creciente de las fundaciones corporativas en la cohesión social y su capacidad para impulsar soluciones innovadoras ante los grandes retos sociales.

Posteriormente, Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence, y María Malaxechevarría, directora general de Fundación Endesa, abordaron el papel de las fundaciones como palanca reputacional dentro del ecosistema empresarial, señalando la necesidad de seguir avanzando en métricas rigurosas que permitan demostrar la creación de valor social.

El equipo de Villafañe presentó después los principales hallazgos del estudio, que integra la visión de directores de fundaciones, expertos en reputación y una muestra representativa de la sociedad española. El informe aporta nuevas perspectivas a cuestiones surgidas del estudio anterior y profundiza en los valores de transparencia, gobernanza, impacto, visibilidad e innovación como atributos clave de para construir la fundación corporativa ideal.

Entre los principales resultados, destacó que, a pesar de que la sociedad aún tiene un conocimiento limitado sobre la labor de las fundaciones corporativas, un 69,2% de ciudadanos considera que son útiles y necesarias. No obstante, el estudio también señala márgenes de mejora, ya que un 47,2% de los encuestados considera que las fundaciones corporativas deberían tener un mayor grado de transparencia, sobre todo en la gestión económica, hacer más visible el impacto de sus actividades y desvincularse de los intereses comerciales de las empresas con las que comparten nombre.

Este análisis ha permitido identificar los atributos que definen a la fundación corporativa ideal y los desafíos que afronta el sector en un contexto marcado por nuevas expectativas sociales y mayor exigencia en materia de gobernanza y transparencia. Según el estudio, la fundación corporativa excelente es aquella que actúa con transparencia, trabaja de forma profesional y eficiente y mantiene un enfoque humano. Sabe combinar la eficiencia empresarial con la sensibilidad social y se convierte en un actor de confianza capaz de tejer alianzas entre empresa, sociedad y Administraciones Públicas. En definitiva, no destaca por invertir más, sino por demostrar mejor el valor de lo que hace.

La sesión finalizó con una mesa redonda moderada por Sebastián Cebrián, director de Villafañe y responsable de gestión y análisis reputacional en Roman, en la que participaron Georgina Flamme, directora de Fundación Abertis; Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE; además de Isabel Salazar y María Malaxechevarría. Los ponentes coincidieron en la necesidad de impulsar nuevas alianzas, avanzar en la medición del impacto y proyectar una narrativa sectorial más sólida, transparente e innovadora.

La presentación de esta segunda edición del informe ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre fundaciones corporativas para afrontar los principales retos sociales y medioambientales desde una perspectiva compartida, alineada con los valores de transparencia, responsabilidad y compromiso con el impacto.