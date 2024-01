Un fortísimo temporal de nieve se acerca a España: ¿hay que temer otra Filomena?

Llega a España un fortísimo temporal de nieve que nos recuerda lo que pasó hace unos años, Filomena estaba presente en estas mismas fechas. Era el 8 de enero del año 2021 no paraba de nevar en Madrid y en gran parte del país. El territorio se cubrió de una capa de nieve que jamás se ha vuelto a repetir. Ha sido el temporal más fuerte de los últimos años similar al que estamos viendo en gran parte de Europa en estas fechas. España está siendo vigilada por los meteorólogos con lupa ante la llegada de unos fenómenos que pueden cambiarlo todo.

Se acerca a España un fortísimo temporal de nieve

Lo peor del invierno parece que lo vamos a ver llegar a España durante estas próximas horas. Estamos viviendo una situación que nos separa de lo que sería más habitual en estos tiempos, parece que el tiempo que nos ha acompañado estas Navidades desaparecerá por completo.

En algunas partes del país ya hemos empezado a ver las señales de cambio, pero lo peor podría estar por llegar. Nos preparamos para ver llegar esta vez sí, lo peor del invierno, un momento del año que parecerá que nos sumerge en una estación que hasta ahora no habíamos visto.

Por la época del año en la que estamos y la situación que estamos viviendo, nos recordará un poco a lo que pasó en 2021. Filomena fue considerada el peor temporal de frío y nieve del siglo y no es de extrañar si tenemos en cuenta cómo hizo que la nieve llegará a cotas muy bajas.

El territorio se enfrenta una vez más a un episodio de frío que llega acompañado de lluvias, el elemento que puede hacer que todo cambie. Ya que sin él no se puede llegar a unas cifras tan elevadas, por lo que la situación podría recordar a esa Filomena que nos afectó no hace tanto tiempo.

Los expertos ya han empezado a seguir unas borrascas y un chorro de aire polar que puede transformarse en el peor episodio de lo que llevamos de invierno. La previsión no deja ninguna duda de lo que estamos a punto de vivir. Será mejor que preparemos el paraguas y la nieve, dependiendo de dónde vivamos nos espera un cambio radical.

¿Hay que temer otra Filomena?

Los expertos tienen muy claro qué es lo que nos espera: “La interacción entre estos los dos dará lugar a lluvias, con algunas nevadas, generalmente débiles, allí donde haya aire frío. No obstante, y aunque las fechas coinciden con la histórica Filomena del 2021, no se va a producir la «Filomena 2024».”

La configuración atmosférica es muy distinta de la que llegó con Filomena, tal y como nos indica la previsión del tiempo: “una borrasca cargada de aire húmedo y cálido llegó desde el suroeste. En la península, a su vez, había una masa de aire frío asentada. La interacción entre ambas masas de aire (no choque de masas, ya que las masas de aire no chocan entre ellas) fue la ideal: el aire frío de capas bajas no fue desplazado, pero la precipitación llegó. Así pues, la nevada fue intensa y extensa.”

No puede llegar con la misma intensidad que pasó con Filomena ya que no hay una situación de aire frío similar, aunque sí llega una borrasca que coincide casi con fechas: “En esta ocasión, la situación es muy distinta. En primer lugar, no hay un marcado aire frío en capas bajas sobre España: apenas hay temperaturas de unos 0ºC a -2ºC a 1500 metros en general, y de hecho subirán hasta el miércoles tarde, cuando volverá a llegar aire algo más frío. Por otro lado, no llega una borrasca con un gran contenido de humedad: sólo una débil borrasca atlántica sin casi precipitación asociada.”

Por lo que: “las masas de aire no podrán interactuar de la misma manera y no estamos ante la «Filomena de 2024». No encontraremos suficiente aporte húmedo ni suficiente frío en capas bajas como para tener nevadas extensas e intensas. En general, las nevadas, de hecho, van a quedar restringidas a cotas superiores a los 1200 metros.”

No obstante, sí que vamos a ver llegar la nieve con fuerza: “Las nevadas harán acto de presencia. Si bien, de forma puntual, pueden verse copos o nevadas débiles por debajo de los 1000 metros, la realidad será la de cotas superiores a esa cifra e incluso a los 1200 metros en casi todo el territorio. La mayor excepción se dará en los Pirineos y zonas del alto Ebro y Cantábrico, con cotas que podrían bajar a los 500 metros.”

Tocará esperar un poco para ver qué es lo que pasa durante las próximas horas y qué pasa con esta nieve que puede caer con fuerza, pero no con la misma intensidad que hace unos años.